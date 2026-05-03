PSC guanyaria avui les catalanes, seguida d'ERC i AC amb Junts cinquena segons un sondeig del 'Ara'

Rufián és el preferit per ser president de la Generalitat amb el 19% de suport
BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -
El PSC guanyaria avui les eleccions catalanes perdent diputats (36-42), ERC seria segona (27-30) i AC tercera (20-22), seguits de Vox (14-17), Junts (11-14), PP (9-11), Comuns (4-7) i CUP (3-5), segons una enquesta del diari 'Ara' publicada aquest dissabte.
Les esquerres retindrien la majoria (l'absoluta del Parlament són 68 escons); Junts perdria la segona posició (en favor d'ERC) i seria cinquena, mentre que AC passaria de l'última posició a la tercera.
Els Comuns passarien de ser sisens a setens; el PP quedaria superat per Vox, mentre que la CUP passaria de ser penúltim a últim.
En les eleccions de 2024 va guanyar el PSC (42), seguit de Junts (35), ERC (20), PP (15), Vox (11), Comuns (6), CUP (4) i AC (2).
És una enquesta de YouGov del 8 al 21 d'abril a 1.353 majors d'edat amb dret a vot a Catalunya, amb un nivell de confiança del 95% i un error mostral de el +/-2,71%.
TRANSVASAMENT DE VOT
Respecte al transvasament de vot entre partits, el 23% dels electors que van votar a Junts en les eleccions de 2024 votarien ara a AC, que podria ser primera força a la província de Lleida i tercera a Girona i Tarragona.
A més, Junts també perdria un 12% dels seus electors que votarien a ERC en unes noves eleccions, sent Junts el partit amb menys retenció de vot mantenint a un 36% dels votants que van obtenir en 2024.
Quant a la resta de forces, ERC i AC són els que mostren major fidelitat entre els seus votants, amb un 73% d'ells que els tornarien a votar.
RUFIÁN, LÍDER MILLOR VALORAT
Sobre la valoraración dels líders catalans, els enquestats situen al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, com el millor valorat, amb una nota mitjana de 5, seguit per la líder d'AC, Sílvia Orriols (4,2); el president de la Generalitat, Salvador Illa (4,1) i el líder d'ERC, Oriol Junqueras (3,7).
D'altra banda, els pitjor valorats, tots dos amb un 2,8, són el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga.
A més, Rufián és el preferit per ser president de la Generalitat, amb un 19% de suport, seguit d'Orriols (15%); Illa (14%); Garriga (8%); Puigdemont (7%) i el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández (6%).
PERTINENÇA I CANDIDATURA D'ESQUERRES
L'enquesta també avalua el sentiment de pertinença nacional dels electors dels diferents partits, sent els de Junts els que expressen major sentiment català amb un 81% que es consideren "català o més català que espanyol", una xifra que és del 67% en el cas de la CUP, un 57% dels votants d'ERC i un 51% dels votants d'AC.
Per l'altre costat, són els votants de Vox (48%) i el PP (44%) els que declaren sentir-se "espanyol o més espanyol que català", mentre que els votants de PSC i Comuns declaren en un 62% i 65%, respectivament, sentir-se tan espanyol com a català.
La posició davant d'una candidatura unitària d'esquerres també és avaluada per l'enquesta i destaquen com a més partidaris d'ella els votants dels Comuns (85%), ERC (76%) i PSC (66%).