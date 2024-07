Acorden formalitzar-ho el primer semestre de 2025 en la comissió bilateral Govern-Generalitat



BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El preacord PSC-ERC estableix que la solidaritat de Catalunya amb l'Estat quedi "limitada" pel principi d'ordinalitat en un proper model de finançament català: "Les contribucions de les comunitats autònomes per habitant, ordenades en una escala de major a menor, han de mantenir el mateix ordre que en l'escala del que reben", segons el document recollit aquest dimarts per Europa Press.

El text fixa els principis del nou model de finançament de la Generalitat basat "en la negociació bilateral amb l'Estat", i que sigui el Govern el qui gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos, i augmentar substancialment la capacitat normativa tributària en coordinació amb l'Estat i la UE.

Destaca que l'aportació catalana a les finances de l'Estat integra l'aportació pel cost dels serveis que l'Estat presta a Catalunya i l'aportació a la solidaritat: la primera s'establirà a través d'un percentatge de participació en els tributs, i la segona haurà de ser "explícita i s'ha de reflectir de forma transparent".

"La Generalitat ha de contribuir a la solidaritat amb les altres comunitats amb la finalitat que els serveis prestats pels diferents governs autonòmics als seus ciutadans puguin assolir nivells similars, sempre que duguin a terme un esforç fiscal també similar", afegeix el text.

"FINANÇAMENT SINGULAR"

Per implementar el nou finançament, el preacord concreta que caldrà formalitzar aquest pacte durant el primer semestre de 2025 en la comissió bilateral Govern-Generalitat, i durant el mateix any impulsar els acords que s'aconsegueixin en aquest marc "a través de les modificacions legislatives necessàries".

"I, quan correspongui, es traslladaran a la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat perquè es puguin aprovar", afegeix el document, que no parla específicament de 'concert econòmic' sinó d'avançar cap a la plena sobirania fiscal i de 'finançament singular'.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

Concreta que caldran modificacions en la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (CCMA) i en la Llei de cessió de tributs a Catalunya, i que la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos correspondrà a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Segons el text, la "hisenda catalana" ha d'instrumentalitzar-se a través de l'ATC per assumir progressivament les funcions d'aplicació de tots els tributs generats en a Catalunya, i per a això requerirà el traspàs de més mitjos humans, materials, econòmics i tecnològics.

IRPF I IVA TURÍSTIC

El primer tribut en què s'avançarà en l'aplicació del nou model de finançament és l'IRPF, per assegurar la seva execució en el transcurs de 2026.

A més, es treballarà per donar passos en l'atribució de la recaptació de l'IVA de les pimes segons el seu domicili en comptes de l'estadística de consum, i una anàlisi per estendre aquest mecanisme a altres tributs.

Sobre l'IVA dels lloguers turístics, han acordat que, quan s'aprovi la directiva europea, la Llei de l'IVA estableixi un sistema d'opció perquè Catalunya pugui decidir l'aplicació de l'impost al seu territori o en part, la qual cosa permetrà "determinar quin és el règim d'atribució de la recaptació més oportú".

TRANSITORIETAT

Mentre es desplegui aquest nou model de finançament, ambdues parts han acordat també augmentar els recursos derivats de l'evolució de les necessitats de l'estat de benestar per compensar els "desequilibris produïts" amb el model actual.

A més de reclamar que el finançament de Catalunya ha de respectar el principi d'ordinalitat, avisen que, si s'incompleix el 2025, caldran "mesures compensatòries", i afegeixen que els catalans seguiran aportant a la solidaritat territorial.

En aquest aspecte, demanen que l'aportació que es faci reflecteixi "de forma transparent quant aporta i quant rep, de manera que la contribució a la solidaritat de Catalunya sigui coneguda i reconeguda".

Com Catalunya exerceix un conjunt de competències singulars que no tenen altres territoris, han pactat que, en el càlcul de les necessitats de despesa a finançar a Catalunya, es tinguin en compte "totes les variables rellevants, com l'augment de població en edat escolar o el factor envelliment per reflectir adequadament les singularitats pròpies".

I per afrontar el "dèficit d'inversions i la baixa execució" de les inversions previstes, es constituirà un consorci paritari Estat-Generalitat per analitzar la gestió i l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, en què es definirà un marc plurianual de finançament que tingui com a referència, per dotar-ho pressupostàriament, la mitjana d'inversió pública sobre el PIB en el conjunt de l'Estat.