El PP aborda amb Foment "l'excessiva pressió fiscal" i el difícil accés a l'habitatge

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, i la diputada a la cambra catalana Àngels Esteller s'han reunit amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i han abordat qüestions com "l'excessiva pressió fiscal que viuen les famílies i empreses a Catalunya o la dificultat per a l'accés a habitatge assequible".
En una publicació a X recollida per Europa Press, la patronal catalana ha explicat que també han tractat durant la trobada d'aquest dimecres qüestions com la situació de la mobilitat i les infraestructures.
En el mateix missatge, Foment ha celebrat la "profitosa i cordial" reunió amb els representants del PP.
Per la seva banda, el PP ha explicat en un comunicat que en la trobada han constatat "la necessitat d'establir prioritats clares en l'àmbit industrial i comercial per reforçar el creixement i la productivitat del teixit industrial català en un context internacional marcat per la inestabilitat política".
Els populars han subratllat la qüestió de la càrrega fiscal i també la "necessitat de treballar en la simplificació administrativa que redueixi les traves burocràtiques que llasten el creixement empresarial".