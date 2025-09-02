AMP.- El Port de Tarragona abordarà els reptes del sector logístic en diversos actes al setembre

TARRAGONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona acollirà diversos esdeveniments durant el mes de setembre que analitzaran l'estat actual i les tendències de futur del sector logístic.
Una de les cites serà la sisena edició del Rail Day, que aquest any posa el focus en l'arribada de l'ample europeu a Tarragona, informa aquest dimarts la infraestructura en un comunicat.
Així mateix, el Canal Reus TV ha programat un monogràfic sobre l'estat del sector logístic a les comarques de Tarragona el 19 de setembre.
D'altra banda, el Port de Tarragona també participarà en diverses fires, congressos i trobades internacionals al llarg del mes, coincidint amb la represa del calendari d'esdeveniments.
Com a exemple, el port i Tarragona Cruise Port assistiran conjuntament a la fira Seatrade Europe, del 10 al 12 de setembre a Hamburg (Alemanya).