Pimec i Wolters Kluwe renoven l'acord per impulsar el creixement de les pimes catalanes

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Pimec i l'empresa de programari de gestió Wolters Kluwer han renovat el conveni de col·laboració entre ambdues organitzacions per impulsar la competitivitat, productivitat i creixement dels autònoms i les petites i mitges empreses catalanes.
Ho han formalitzat aquest dilluns el president de la patronal, Antoni Cañete, i el vice-president i director general de la regió sud d'Europa de Wolters Kluwer, Tomàs Font, en el marc d'una "aliança estratègica", informa Pimec en un comunicat.
Així, l'acord estableix el treball conjunt per explorar sinergies en la generació de valor, així com la difusió d'esdeveniments i iniciatives i la participació en reunions de treball per aconseguir els objectius conjunts del conveni.
També inclou la participació de Wolters Kluwer en la propera edició dels Premis Pimec, que se celebraran el proper 30 de setembre a Barcelona.
PATROCINI
Wolters Kluwer també ha confirmat així el seu patrocini de l'III Congrés de Joves Empresaris i Empresàries de Catalunya, amb l'objectiu de "establir connexions clau entre els joves empresaris i emprenedors que marcaran el futur de l'economia catalana".
En 2020, ambdues parts van signar un acord de col·laboració pel qual ambdues entitats es comprometien a treballar de forma conjunta per facilitar solucions tecnològiques a les pimes i autònoms associats a Pimec amb l'objectiu de millorar la competitivitat del teixit empresarial català.