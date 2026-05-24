Patxi López (PSOE) defensa a Zapatero i demana "proves" i garantir la presumpció d'innocència

Marta Fernández - Europa Press
Diu que "no s'ha demostrat absolutament res"
BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha defensat aquest diumenge a l'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, després de la seva imputació dins de la presumpta trama del 'cas Plus ultra', i ha demanat "proves i que es garanteixi la presumpció d'innocència" del dirigent socialista.
En declaracions als mitjans abans de participar en la Festa de la Rosa a Granollers (Barcelona), ha lamentat que es conegui com "una trama de Zapatero ja, però és que Zapatero apareix amb prou feines en alguna conversa. No hi ha reunions en cinc anys pràcticament amb Zapatero".
López ha assegurat: "Encara no s'ha demostrat absolutament res perquè seguim dient el que vam dir el primer dia, que la Justícia exerceixi el seu paper, que investigui, que posi proves damunt, perquè en democràcia hi ha una qüestió que és fonamental, que és la presumpció d'innocència. S'ha de demostrar la culpabilitat, no la innocència".
Ha defensat que Zapatero va ser un president que va transformar Espanya i la va dotar de drets i llibertats, i que per això no els "quadra de cap de les maneres que Zapatero ni s'hagi corromput ni s'hagi pogut corrompre".
"EL GOVERN SEGUEIX GOVERNANT"
Ha afirmat que, d'altra banda, hi ha "un altre món en el qual el Govern progressista segueix governant i segueix fent polítiques per a la gent".
Ha dit que en l'última setmana organismes internacionals han dit que Espanya és el país que més va a créixer a Europa i el Govern central ha presentat el reforç dels efectius contra els incendis "amb més mitjans humans i materials que mai", i s'ha aprovat un decret amb ajudes per a les ajudes de les víctimes de la Dana, accidents ferroviaris i víctimes d'abusos de l'Església.
"Això és el que seguirem fent els socialistes, encara que alguns no ho suportin i ens ataquin per terra, mar i aire", ha subratllat el dirigent socialista.
ELECCIONS MUNICIPALS
López ha dit que en un any hi haurà eleccions municipals i que "s'ha acabat el calendari que havia proposat el PP amb les seves eleccions" que tenia per a ell dos objectius: un mal resultat dels socialistes i que el PP no depengués de Vox.
"Als socialistes no ens ha anat molt bé en algunes d'aquestes eleccions. Però ells no només no s'han desprès de Vox, sinó que depenen més que mai. Avui la prioritat nacional no és de Vox, és del PP", ha subratllat López.
"I la prioritat nacional no són més que polítiques racistes, xenòfobes, que ens retornen a temps de dictadures i amb una falta d'humanitat enorme, encara que alguns vagin tots els diumenges a missa i encara que alguns vulguin estar amb el Papa en primera fila. Però són polítiques absolutament inhumanes i això també ho anem a combatre els socialistes", ha afegit.
López s'ha mostrat convençut que guanyaran les eleccions municipals, ha subratllat la campanya que faran els alcaldes i regidors socialistes, i ha assegurat que el PSOE té "moltes ganes" d'afrontar aquests comicis.