Núria Marín no seguirà a la Diputació de Barcelona i el PSC la proposa com senadora

Compaginarà l'Alcaldia de L'Hospitalet amb el càrrec de senadora si el Parlament la ratifica



BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funcions de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, no seguirà a l'ens supramunicipal i el PSC l'ha proposat com senadora per designació autonòmica, un nomenament que haurà de ser ratificat pel ple del Parlament.

El PSC ha anunciat aquesta decisió en un comunicat aquest dijous, en el qual ha detallat que el primer secretari socialista, Salvador Illa, ha informat la Comissió Executiva que proposarà Marín com a senadora.

Els socialistes catalans tenen com a objectiu "reforçar l'equip de senadors i senadores amb el lideratge sòlid de Marín, dirigent política amb una gran experiència en gestió municipal i una magnífica trajectòria de servei públic", segons el comunicat del PSC.

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que Marín compaginarà el seu càrrec com a senadora --en el cas que el nomenament sigui ratificat pel Parlament-- amb l'Alcaldia de L'Hospitalet, però no amb el càrrec de diputada provincial.

La proposta d'Illa s'ha produït coincidint amb les negociacions sobre la Diputació de Barcelona, que ha estat presidida per Marín els últims quatre anys mitjançant un pacte de govern entre el PSC i Junts.

PLE DEL PARLAMENT

Les propostes dels partits per designar a senadors autonòmics han de ser ratificades pel ple del Parlament; la Càmera habitualment ha avalat els candidats, encara que no ho va fer en la designació de l'exprimer secretari del PSC i ara ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, el nomenament del qual va ser rebutjat pel ple el 2019.

Si Marín és ratificada pel ple del Parlament, ocuparà en el Senat el lloc de l'exsenador Lorena González, que va ser investida alcaldessa de Balaguer (Lleida) el 17 de juny.

"RECONEIXEMENT" A LA SEVA TRAJECTÒRIA

Fonts municipals de L'Hospitalet han assegurat a Europa Press que la proposta de Marín com a senadora és "un reconeixement als seus 15 anys de trajectòria com a alcaldessa de la segona ciutat de Catalunya i un reconeixement al seu pas per la Presidència de la Diputació".

Han sostingut que, com a senadora, Marín podrà "influir en decisions relacionades amb les inversions al territori" que afecten el municipi, i han remarcat que compaginarà el càrrec amb el d'alcaldessa, com ha fet amb el de presidenta de la Diputació.

"Té experiència per fer-ho i, a més, té darrere un equip que l'acompanyarà en aquesta nova etapa, com ho ha fet en els últims quatre anys que ha estat presidenta de la Diputació", han afegit les mateixes fonts.

Marín va ser nomenada presidenta de la Diputació fa quatre anys amb els vots de PSC i Junts, i la seva proposta com a senadora coincideix amb les negociacions sobre la corporació provincial, que continuen obertes després que Junts hagi descartat pactar amb el PSC.