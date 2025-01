AMP.- Nogueras (Junts) diu que el decret òmnibus és història i que negociaran "peça a peça"

Situa el debat de la moció de confiança al febrer o març i descarta abordar Pressupostos

BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts en el Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat que el decret òmnibus que la setmana passada van tombar és història, però ha assegurat que continuaran negociant cada element amb el Govern "peça a peça.

"Fins ahir tots els membres del govern espanyol deien públicament que no es canviaria ni una sola coma del reial decret òmnibus. Avui el reial decret òmnibus és història, ha estat eliminat, ha desaparegut i s'ha fet un únic decret que inclou mesures urgents i socials", ha dit en una roda de premsa aquest dimarts des de la seu de Junts a Barcelona.

Ha dit que qui ha fet un gir de 180 graus ha estat el PSOE i que Sánchez ha rectificat el seu error, en les seves paraules, i ha afirmat que aguantar la posició no és fàcil ni el més còmode, però que han demostrat que és "l'única forma de fer que les coses passin i de fer que millori la vida de la gent".

Una de les mesures que incorporarà el nou decret i que Nogueras ha celebrat és la major protecció als propietaris i donar-los "més seguretat jurídica" amb l'assumpció per part de l'administració dels impagaments al lloguer i de les destrosses a immobles i que serà la Generalitat qui gestioni els recursos.

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

Sobre la tramitació de la PNL de Junts sobre la qüestió de confiança, ha dit que tenen claríssim que sotmetre's a una qüestió de confiança és competència de Sánchez, però que servirà per poder debatre i votar si el Congrés li dona confiança al Govern: "A partir d'aquí, qualsevol cosa que passi estarà en mans del senyor Sánchez cap a on vol encaminar-ho, però el debat ha de fer-se."

Sobre quan es pot produir el debat, ha dit que quan tinguin l'oportunitat de presentar-la, ho faran, i que una vegada ho facin, entén que pot passar un mes o un mes i mitjà: "Calculem al febrer o març, aproximadament".

Preguntada per si la presentaran amb el mateix text que la que va tombar la Taula de la Càmera, ha dit que estan pendents d'alguna modificació tècnica que reculli alguna petició de la taula, però que l'objecte de la iniciativa "serà el mateix".

"PEÇA A PEÇA"

Nogueras ha assenyalat que segueixen sense tenir confiança al Govern, que qualsevol altra iniciativa hauran de negociar-la "peça a peça", i respecte a l'aprovació dels Pressupostos, ha afirmat textualment que el Govern ha de tancar totes les carpetes obertes si vol obrir unes altres.

També ha confirmat que les negociacions sobre temes sectorials amb el Govern s'han descongelat, i ha defensat que la negociació del nou decret no ha estat una negociació sectorial: "No hem negociat sectorialment. El PSOE sabia el que volia Junts per Catalunya i avui ho ha aprovat", ha dit.

Ha avisat Sánchez que no pot donar per garantits els seus vots en cap votació perquè no formen part de cap bloc polític espanyol: "Instal·lar-se en qualsevol dels blocs espanyols que hi ha afebleix, i s'ha demostrat, la capacitat negociadora. Ni PP ni PSOE. Catalunya".