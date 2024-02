Natàlia Mas diu que "en qüestió de dies" espera tancar l'acord de Pressupostos de 2024

Advoca per mantenir "de forma estructural" els busos de serveis bancaris



BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha dit que espera poder tancar l'acord de Pressupostos de 2024 "en qüestió de dies".

En una entrevista a Catalunya Ràdio d'aquest dilluns recollida per Europa Press, ha assegurat que les negociacions "amb alguns grups estan molt avançades" i ha reiterat que els comptes --textualment-- fa molt que estan preparats.

Ha instat a "aprofitar la finestra d'oportunitat" que veu en la suspensió de les normes fiscals --que ha recordat que tornaran a estar vigents en 2025-- i en el creixement econòmic dels últims anys.

"La confluència d'aquests dos factors fa que el Pressupost de la Generalitat pugui ser molt més expansiu del que és habitualment", ha defensat, i ha assegurat que, des de l'inici de la legislatura, el pressupost haurà augmentat en més d'11.000 milions d'euros, la qual cosa ha qualificat d'una injecció important de recursos.

SERVEIS BANCARIS

Natàlia Mas ha advocat per a que el sistema de busos impulsat per la Generalitat i entitats bancàries per garantir l'accés a serveis financers en els municipis catalans "es pugui mantenir de forma estructural", mentre que a dia d'avui el projecte té un termini de dos anys.

La consellera explicarà el resultat de la licitació de la iniciativa aquest dilluns des d'Alpens (Barcelona): ha recordat que el 53% de les localitats catalanes no tenen oficina bancària i que, a Catalunya, des de 2008 aquests establiments han disminuït en un 74%, respecte al descens del 41% a la zona euro.

Mas ha detallat que les entitats guanyadores de la licitació tindran "com a màxim nou mesos" per habilitar els minibuses i ha xifrat en menys de 900.000 euros l'aportació de la Generalitat en el projecte.

Per això, ha assegurat que "el gruix del cost l'assumirà el sector financer, però amb participació del sector públic" i ha dit que han fet un bon treball en equip per definir la iniciativa, que veu compartida i innovadora.