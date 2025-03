Demana que la indústria de la IA es comprometi amb un desenvolupament responsable

BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha defensat "la legítima defensa" i el dret d'Ucraïna a defensar la seva independència i integritat territorial, i ha enviat, textualment, un sostingut missatge de solidaritat i suport al poble ucraïnès, sustentat amb paraules i accions.

Ho ha dit aquest diumenge en el Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona, en el seu discurs durant el sopar oficial del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre dilluns i dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat.

Han participat en el sopar el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre Óscar López i el director general de GSMA, Mats Granryd, mentre que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha absentat per ser a la cimera de líders europeus a Londres.

El Rei ha assegurat, en un discurs en castellà, català i anglès, que les raons per condemnar i rebutjar la invasió russa d'Ucraïna "segueixen molt vigents" tres anys després del conflicte.

MWC 2025

Sobre el MWC d'enguany, ha assegurat que durant aquesta nova setmana "Catalunya se situa de nou com a punt neuràlgic de la innovació tecnològica" i ha destacat el lema d'aquest any: 'Convergir, connectar i crear'.

Felip VI ha dit que la intel·ligència artificial serà un dels principals temes del saló i que és "vital reafirmar el compromís de la indústria" amb un desenvolupament sa i responsable.

IA: OBERTS PERÒ PREVINGUTS

"Siguem oberts i propers, però també previnguts i no ingenus", ha dit, i ha afegit que la coordinació serà central per assegurar que l'aplicació de la IA es fa de manera segura per als consumidors.

El monarca ha afirmat que la clau serà trobar el balanç correcte entre innovació i regulació.

D'altra banda, ha posat en valor el "rol vital" que tenen les startups, que, segons ell, permeten que molts projectes esdevinguin realitat.

ESPANYA DONA "GRANS PASSOS"

El Rei ha celebrat que Espanya està donant "grans passos" en comunicacions i tecnologia, amb ràpids avanços cap a un futur que ha dit que serà més digital i connectat.

Ha destacat que Espanya té algunes de les millors infraestructures de connectivitat del món i la major xarxa de fibra òptica d'Europa, la qual cosa ha permès a la seva economia aconseguir assoliments com el bon moment econòmic o el creixement de les exportacions de serveis no turístics.

COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA

Ha explicat que "tota aquesta infraestructura, tot aquest progrés, és possible a causa de l'important paper del sector privat", que compta amb el suport del sector públic.

"És crucial per als dos sectors treballar cap a metes conjuntes: millorar l'economia espanyola i consolidar el nostre rendiment tant com a mercat atractiu i estable com un soci lleial a Europa i a tot el món", ha dit.