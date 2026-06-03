Seat comença a produir a Martorell (Barcelona) els elèctrics Cupra Raval i Volkswagen ID. Polo

David Oller - Europa Press
La línia d'elèctrics té una capacitat de 1.200 cotxes diaris
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
La fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona) ha iniciat aquest dimecres la producció dels seus primers cotxes 100% elèctrics: el model Cupra Raval i el Volkswagen ID. Polo, la versió totalment elèctrica del Polo tradicional.
L'acte d'inauguració i l'engegada de la línia de muntatge ha comptat amb la presència del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria, Jordi Hereu; el ceo de Seat i Cupra, Markus Haupt; el ceo del Grup Volkswagen, Oliver Blume, i el ceo de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer.
MARKUS HAUPT
Haupt ha assegurat que aquest dia és un moment històric per a Seat i Cupra, ja que marca la fi de la seva etapa de transformació "amb l'objectiu de liderar la nova era de la mobilitat a Europa".
Ha afirmat que, per a això, hi ha hagut una col·laboració institucional decisiva, amb el compromís del Govern d'Espanya i de la Generalitat de Catalunya en el projecte de la família del vehicle elèctric urbà: "És clau per avançar junts cap a nous projectes que impulsen la inversió, la innovació i reforcen la nostra lideratge industrial".
Ha dit que els elèctrics produïts a Martorell, junt amb els dos models de Volkswagen produïts a Navarra, "ho canviaran tot" i ha valorat que aquesta forma de treballar conjuntament amb les diferents marques ha marcat la diferència.
A més, ha valorat que el Cupra Raval ja està canviant les regles del joc: "Mai he vist un llançament igual, està superant totes les nostres expectatives", i ha estimat que la planta de Seat a Martorell produirà entre 60.000 i 70.000 unitats del Cupra Raval i de l'ID. Polo aquest any.
OLIVER BLUME
Blume ha assegurat que, davant d'una "transformació sense precedents", enlloc tan evident com a la indústria automobilística, amb crisis geopolítiques, barreres comercials i disrupcions als mercats, Volkswagen vol liderar aquesta transformació.
"El que neix avui aquí a Martorell i a Pamplona és molt més que una família de vehicles. És un nou impuls industrial per al nostre grup, per a Espanya i per a Europa", i ha assegurat que les marques del grup són cada vegada més eficients, més ràpides i més competitives.
Ha explicat que només a Espanya el sector serà quatre vegades major a partir del 2030 i ha defensat que el país exerceix un paper central en aquest desenvolupament: "Hem invertit més de 10.000 milions d'euros aquí i estem convertint Espanya en un hub per a l'electromobilitat, amb vehicles sòlids i una producció de bateries claus per al futur".
Ha dit que impulsen la innovació, creen ocupació i enforteixen l'ecosistema, però que "la competència s'està intensificant, especialment a Europa", per la qual cosa ha demanat que la política europea reforci la base industrial i garanteixi una competència justa.
"Les multes de milers de milions i la manca de demanda de mercat no fan més que frenar el progrés", ha assegurat, per la qual cosa ha destacat la necessitat d'una mentalitat resolutiva per passar a l'acció, tant a nivell Europeu com a Espanya, amb objectius clars i una major flexibilitat per reaccionar als canvis del mercat.
THOMAS SCHÄFER
Schäfer ha assegurat que la fita assolida a Martorell és molt més que dos nous models: "Es tracta d'un altre gran pas endavant després de l'engegada de la planta de muntatge de bateries fa, amb prou feines, uns mesos, i un pas decisiu per a les nostres marques".
A més, ha assegurat que és un pas important per als clients de tota Europa, que esperen "cotxes elèctrics moderns, elegants i, sobretot, assequibles".
"Fa 4 anys, quan em vaig convertir en ceo de Volkswagen, prenem la decisió de tornar a les arrels de la nostra marca, a cotxes que la gent entengui, en els quals confiï i que s'adaptin a la vida quotidiana. El nou ID. Polo és exactament això", ha defensat.
Schäfer ha valorat que, gràcies al treball conjunt de les marques, s'han estalviat uns 600.000 milions d'euros, ja que en la fase de producció la majoria dels cotxes són idèntics: "No obstant això, davant dels nostres clients, s'aprecia una clara diferenciació entre cada marca i cada model".
PRODUCCIÓ "ESCALONADA"
Els nous models es fabricaran a la Línia 1 de la planta, que té una capacitat màxima de 1.200 cotxes al dia, mentre que la Línia 2 assumeix la producció del Seat León i el Cupra Formentor i la Línia 3 fabrica els Seat Ibiza i Arona.
De fet, la producció de la Línia 1, amb unes 390 persones treballant en cada torn, serà de forma "escalonada" i començarà amb només un torn, i es preveu que el segon s'estableixi abans de l'estiu i el tercer abans d'acabar l'any.
El Cupra Raval, que es va presentar a l'abril i es comercialitzarà de forma "imminent" aquest estiu per al voltant de 26.000 euros, mesura quatre metres de llarg i és el primer model de la família de cotxes elèctrics urbans del projecte del grup Volkswagen, liderat per Cupra.
La marca ha explicat que la demanda, de moment, és el doble de la que esperaven i ha reafirmat el seu objectiu de vendre 40.000 unitats del Cupra Raval aquest any.
ELECTRIFICACIÓ DE LA PLANTA
Seat ha invertit més de 3.000 milions en l'electrificació de la planta de Martorell i en més de 300.000 hores de formació en digitalització per als seus treballadors.
La fàbrica, que és la tercera planta en capacitat de Volkswagen a la UE, té una capacitat de 2.500 cotxes diaris i l'any passat va registrar una producció de 470.347 cotxes, xifra que esperen igualar o superar aquest any.