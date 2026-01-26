AMP.- El Ministeri de Transports destitueix dos alts càrrecs de Renfe i Adif a Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
El servei s'ha restablit parcialment aquest dilluns
MADRID/BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha destituït el director operatiu de Rodalies, Josep Enric García, i el director general d'Explotació i Manteniment d'Adif, Raúl Míguez, després de les interrupcions d'aquest servei a Catalunya.
Així ho ha anunciat aquest dilluns el secretari d'Estat, José Antonio Santano, qui ha demanat als presidents de Renfe i Adif, amb el coneixement del ministre de l'àmbit, Óscar Puente, que s'assumeixin les corresponents responsabilitats.
"Som conscients de la situació, som molt sensibles amb el malestar de la ciutadania catalana i, per descomptat, també del Govern, i som conscients que Renfe i Adif tenen una responsabilitat que assumir", ha assenyalat en una entrevista al Canal 24 Hores.
Santano ha presentat aquests cessaments com un "punt d'inflexió" en l'operativa de Rodalies i en la percepció que es té d'aquest servei.
PANEQUE
L'anunci dels cessaments ha coincidit amb una roda de premsa de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la qual ha reclamat a Renfe i Adif canvis instantanis, així com inversions, davant d'una situació "inconcebible i intolerable" a la xarxa de Rodalies.
Paneque ha justificat aquesta petició sobre la base de dos àmbits que, en les seves paraules, han agreujat la situació de crisi del servei de Rodalies en els últims dies, com és el no seguiment "al peu de la lletra" de les instruccions del titular del servei, que és la pròpia Generalitat, i no dur a terme el manteniment preventiu necessari de la xarxa.
Preguntada per si el Govern demanaria dimissions o cessaments, Paneque ha explicat que han traslladat els dos àmbits en els que s'havien detectat "deficiències no tolerables" en els quals han demanat responsabilitats, i que era el Ministeri qui havia de prendre decisions.
SENSE SERVEI DIMECRES I DIJOUS
Després de l'accident causat pel despreniment d'un mur a Gelida (Barcelona) la nit del passat dimarts amb el qual va xocar un tren de Rodalies i que va resultar en la mort d'un maquinista en pràctiques, la xarxa es va paralitzar completament el dimecres perquè Adif comprovés l'estat de tota la xarxa.
Malgrat emetre un informe favorable perquè el servei es reactivés el dijous i l'anunci del Govern que així seria, els maquinistes de Renfe es van negar a reprendre el servei fins a fer una nova revisió de la xarxa de Rodalies.
Paral·lelament, el dimecres es va tallar el tràfic en l'AP-7 en sentit sud a Gelida, ja que el mur desprès era de contenció d'aquesta via i els Bombers de la Generalitat van alertar d'una "possible inestabilitat", i el dissabte es va obrir un carril.
El divendres sí que va haver-hi servei de Rodalies, encara que la R1 va quedar tallada a primera hora de la tarda per un despreniment de terra entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona).
CAP DE SETMANA
La matinada del dissabte, el Govern va publicar en 'X' que després de 8 hores de reunió, Adif i Renfe li havien comunicat la "incapacitat d'operar el servei ordinari de Rodalies i mercaderies en tota la xarxa ferroviària", per la qual cosa no hi hauria servei de Rodalies aquest dia.
No obstant això, el servei es va iniciar amb la finalitat de "donar una mínima mobilitat" a la xarxa, segons va explicar el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, que va alertar que hi hauria alteracions, ja que s'estaven revisant diversos punts de la infraestructura.
Passat el migdia, el Govern va demanar a les operadores Renfe i Adif suspendre el servei de Rodalies en tota Catalunya davant de la falta de "garanties" i fins a assegurar l'operativitat de les vies, suspensió que es va allargar la resta del dissabte i el diumenge.
Ja amb el servei suspès, es va produir un nou despreniment de terra sobre les vies entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell (Barcelona).
Aquest dilluns, el servei s'ha reprès, encara que el servei s'ha interromput completament en dues ocasions per una incidència en el centre de control d'Adif de l'Estació de França (Barcelona).