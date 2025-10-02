AMP.- Milers de persones es manifesten a Barcelona després de la intercepció de la Flotillla

Intenten avançar per la Ronda Litoral, però els Mossos han carregat dues vegades per impedir-ho
Milers de persones s'han concentrat a les 18.00 d'aquest dijous a la plaça de la Carbonera de Barcelona, al tram final del Paral·lel, en senyal de rebot a la intercepció de la Global Sumud Flotilla per l'Exèrcit Israelià el dimecres.
A aquesta hora, als manifestants concentrats a la plaça s'hi ha unit una columna que portava una pancarta amb el missatge "Els barris de la zona Nord amb la resistència palestina" que ha arribat pel passeig Josep Carner, amb la intenció d'entrar-hi.
Ho han fet al crit de "Boicot Israel", clamant que el que passa a la Franja de Gaza no és una guerra, sinó un genocidi, i portant banderes de Palestina.
A aquesta columna se n'ha unit una altra procedent de les Rambles i han avançat juntes cridant "Israel assassina, Europa patrocina" i han confluït a la plaça de les Drassanes amb una tercera que ha descendit pel Paral·lel.
Un grup nombrós de manifestants, alguns d'ells encaputxats, han vorejat la rotonda i, des de Drassanes, han avançat cap a la Ronda Litoral al crit de "Palestina Llibertat".
A l'entrada de la Ronda Litoral, els Mossos d'Esquadra han establert un cordó policial per impedir el pas dels manifestants, contra els quals han carregat fins a en dues ocasions, i aquests han respost llançat bengales de fum, pedres i altres objectes.
També han corejat "Gaza, Gaza no estàs sola" i han pintat consignes a favor de Palestina, demanant el boicot d'Israel i contra el genocidi.
Poc abans de les 19.00 hores el grup de manifestants ha ascendit per la sortida de la Ronda Litoral i s'ha unit al gruix de la manifestació a la plaça de la Carbonera i han continuat cap al World Trade Center.
Allà, els manifestants han corejat "que no, que no, Israel no és un país, és una ocupació", alguns s'han enfilat a la torre del telefèric per onejar banderes palestines i han cantat 'Bella Ciao'.
En paral·lel, una altra columna ha descendit de nou cap a la Ronda Litoral i s'ha col·locat davant del cordó policial, contra el qual han llançat objectes, la qual cosa ha generat moments de tensió, mentre centenars de persones corejaven cançons des de la perte superior de la rotonda.
Al seu torn, els Mossos han bloquejat la circumval·lació i el passeig de Josep Carner cap al Port, així com cap al moll de Drassanes amb furgons policials.
INTERCEPTATS
L'Exèrcit d'Israel va interceptar el dimecres a la Global Sumud Flotilla, formada per més de 40 vaixells que portaven ajuda per a la Franja de Gaza, després que la iniciativa humanitària per trencar el bloqueig naval en l'enclavament palestí alertés que havia detectat desenes d'embarcacions no identificades a amb prou feines 3 milles nàutiques (5,5 quilòmetres) de distància.
Els primers vaixells a ser interceptats per les tropes israelianes van ser el 'Sirius', en el qual viatja l'exalcaldesa de Barcelona pels Comuns Ada Colau junt amb altres 10 espanyols, i l''Ànima', en el qual viatjava l'activista sueca Greta Thumberg i el membre del Comitè Directiu de la Global Sumud Flotilla, Thiago Àvila.
Posteriorment, l'exèrcit israelià va interceptar també l''Adara', embarcació de la qual era capità el regidor de l'Ajuntament de Barcelona per ERC, Jordi Corones, i en el qual viatjaven un total d'11 tripulants de nacionalitat espanyola, entre ells, la diputada de la CUP Pilar Castillejo, el militant de la mateixa formació Adrià Places, el periodista Néstor Prieto i el secretari de relacions de IAC-CATAC Eduard Lucas.
La Global Sumud Flotilla va assegurar que les tropes israelianes van envestir "deliberadament" una de les embarcacions, el buc 'Florida', mentre que el 'Yulara', el 'Meteque' i uns altres van ser atacats amb canons d'aigua.
"NO ÉS LA SEVA JURISDICCIÓ"
Abans d'interceptar-los, l'Exèrcit d'Israel va emetre un advertiment radiofònic en la qual demanava als integrants de les embarcacions que canviessin el rumb de la seva navegació al·legant que es tractava d'una "zona de guerra activa".
En resposta, Àvila va respondre que es tractava d'una missió humanitària, no violenta i de solidaritat que transportava aliments, filtres d'aigua i fórmula per a bebès: "En un planeta de 8 mil milions de persones, la gent menysprea que deixin a nens morir de gana, que bombardegin hospitals, escoles i refugis. Estem aquí amb la consciència del món, movent-nos pacíficament en una missió humanitària no violenta per portar aquesta ajuda".
L'activista va anunciar que no acatarien l'ordre de detenir-se perquè la sol·licitud d'Israel era un intent de perpetuar el genocidi del poble palestí, en les seves paraules textuals: "Estem en aigües internacionals, que no és la seva jurisdicció, ens dirigim a aigües territorials palestines, que no és la seva jurisdicció, malgrat que creuen que poden ocupar aquesta terra, però tot això és completament il·legal".
Finalment, el Ministeri d'Afers exteriors israelià va anunciar a les 12.39 hores del dijous en un missatge de 'X' recollit per Europa Press la intercepció de la totalitat de la Global Sumud Flotilla, a excepció d'un vaixell "allunyat", i va confirmar que tots els passatgers estan en bon estat de salut i que seran traslladats a Israel, des d'on se'ls deportarà a Europa.