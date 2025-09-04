AMP.- El líder de 'Deport Them Now UE' va treballar en el centre de menors Can Llupià de Barcelona

El Govern afirma que va treballar per a la Conselleria de Justícia fins al 8 de maig
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
Un dels presumptes líders del moviment 'Deport Them Now UE' (Deporteu-los ara UE) que va promoure la persecució a immigrants en Torre Pacheco (Múrcia) va treballar en un centre de justícia juvenil de la Generalitat, el Centre Educatiu de Justícia Can Llupià, a Barcelona, segons han explicat aquest dijous fonts del sindicat Sicap-Fepol a Europa Press.
Fonts de la Conselleria de Justícia han detallat a Europa Press que aquesta persona va treballar en diferents llocs pel Departament i que es "desconeixia el seu comportament en la seva vida privada, la seva pertinença a grups radicals i els seus actes presumptament delictius".
Les mateixes fonts del Departament asseguren que va estar com a auxiliar administratiu en Can Llupià entre novembre de 2022 i març de 2023 i que es va dedicar a "temes de personal", com a substitucions d'educadors, i que no va tenir accés a les bases de dades dels menors, perquè es necessita una clau d'accés que no li va ser proporcionada.
Concreten que va abandonar l'últim lloc de treball en el Departament el 8 de maig --va ser detingut al juliol-- i, pel que fa al tractament de dades asseguren que la Conselleria "treballa i ha treballat sempre amb els màxims estàndards de protecció de dades que marca la legislació aplicable".
VA TREBALLAR EN QUATRE CAMINS
Des del sindicat han detallat que també va treballar al Centre Penitenciari Quatre Camins, a La Roca del Vallès (Barcelona) --la mateixa presó en la qual ara compleix presó provisional--, i, finalment, en les oficines de la Conselleria de Justícia de la Generalitat.
Sicap-Fepol explica que van descobrir els fets perquè quan va ingressar a la presó provisional en el Centre Penitenciari Brians 1, abans de ser traslladat a Quatre Camins, entre les seves pertinences portava dos carnets del departament.
Des de la Conselleria de Justícia afirmen que va treballar en aquest centre penitenciari entre octubre de 2023 i maig de 2024 fent tasques de "manteniment" i que no va tenir accés a informació sobre els interns ni els funcionaris, i que quan va treballar en una oficina del Departament el seu lloc era de recepcionista.
"BRETXA DE SEGURETAT"
El sindicat ha remès una carta al conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, per sol·licitar que s'obri una investigació interna que permeti determinar si va usar aquestes ocupacions per accedir i extreure informació confidencial sobre col·lectius vulnerables, com a menors immigrants, i sobre funcionaris de presons.
Asseguren que el fet que acabés treballant en aquests llocs denota "una bretxa de seguretat" que posa en perill a les persones més vulnerables sota custòdia a Catalunya, uns fets que a més tenen rellevància penal si es demostra que va haver-hi una extracció de dades.
Des del sindicat temen que la informació, especialment la relativa als menors interns en el centre de justícia juvenil --alguns d'ells estrangers--, pugui ser utilitzada per grups neonazis amb "finalitats delictives".
No obstant això, des de la Conselleria asseguren que després de tenir coneixement de la detenció d'aquesta persona el departament ja va revisar quin havia estat el seu "potencial accés" a informació sensible.
"NEGLIGÈNCIA GRAVÍSSIMA"
El secretari general del sindicat, Miguel Pueyo, ha manifestat que "és inacceptable que un intern amb vincles amb el terrorisme neonazi tingui accés a informació personal de funcionaris i, encara més greu, a dades de menors vulnerables".
De confirmar-se aquesta filtració, subratlla que s'estaria "davant d'una negligència gravíssima que compromet la seguretat del personal i la dels menors sota la nostra protecció".
DETINGUT A MATARÓ
Aquest individu va ser detingut per la Guàrdia Civil el 14 de juliol a Mataró (Barcelona) per la seva presumpta participació en un delicte d'incitació a l'odi per liderar el grup 'Deport Them Now UE' que va difondre un comunicat a les xarxes socials encoratjant a les 'caceres' d'immigrants a Torre Pacheco.
Se li imputen presumptes delictes d'incitació a l'odi, pertinença a associació il·lícita per "cometre delicte discriminatori" i tinència il·lícita d'armes.