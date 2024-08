Les joventuts d'ERC decideixen un "sí crític" a Illa i li garanteixen la majoria per arribar a la Generalitat

Faran una oposició dura i condicionaran la legislatura: "Li sortirà molt car no complir"



Jovent Republicà, les joventuts d'ERC, han decidit avalar la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, amb un "sí crític", amb el qual la seva diputada del Parlament, Mar Besses, votarà 'sí' i li garantirà els 68 escons (majoria absoluta) per presidir la Generalitat.

Així ho han dit en un comunicat després de la reunió del Consell Nacional de la joventuts, en què s'ha debatut el sentit del vot de la seva diputada a la Cambra després que la militància d'ERC ja avalés amb un 53,5% el preacord amb el PSC.

"Signem un compromís amb els joves d'aquest país, no amb l'estabilitat del Govern de Salvador Illa i, per tant, arribarem fins al final per fer complir els acords", avisen en un comunicat, en què asseguren estar disposats a condicionar la majoria parlamentària durant la legislatura.

Accepten que l'acord d'investidura aprovat per les bases d'ERC, acordat i assumit tant pel PSC com pel PSOE, "conté alguns elements positius" i celebren l'aposta per la resolució del conflicte polític, l'avanç significatiu cap a la sobirania fiscal de Catalunya, i la defensa i impuls del català.

També valoren "l'esmena a algunes de les propostes més de dretes del PSC", però remarquen textualment la seva clara desconfiança cap al compliment d'aquest acord, a causa de la falta de diligència en els compliments d'acords anteriors per part del PSOE, diuen.

En aquest sentit, assenyalen la poca credibilitat d'Illa, en les seves paraules: "Sempre ha interposat els interessos de la Moncloa i de Pedro Sánchez a Catalunya".

Així mateix, les joventuts d'ERC assumiran des d'ara una oposició dura, clara i contundent --textualment-- al Govern d'Illa, "al que li sortirà molt car no complir".

ROVIRA VA EXPRESSAR RESPECTE

La setmana passada, la secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, va expressar el seu respecte pel debat intern de les seves joventuts malgrat mostrar-se convençuda que s'aconseguiria un acord.

Amb el vot a favor de Besses, els 20 diputats dels republicans s'afegiran als 42 del PSC i als 6 dels Comuns, sumant els 68 escons mínims que es requereixen en una investidura.

RONDA DE CONSULTES

Aquest dimarts, el president del Parlament, Josep Rull, farà la ronda de consultes, i al primer que rebrà serà al grup socialista a les 9.30, seguit d'ERC i Comuns --grups que previsiblement recolzaran Illa--, i acabarà amb la resta de les formacions de major a menor representació --Junts, PP, Vox, CUP i AC--.

Estava previst que la ronda es fes dilluns, però finalment Rull va posposar el procés un dia per problemes d'agenda d'ERC.

PUIGDEMONT

Una vegada garantida la majoria, Illa ha de salvar un altre escull per a la seva investidura: el que pot provocar una possible detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont si torna.

Aquesta possibilitat pot portar al president del Parlament a prendre la decisió de suspendre el ple d'investidura, i, encara que Rull no s'ha pronunciat clarament quan se li ha preguntat, sí ha assegurat que l'únic escenari que no contempla és la "passivitat".

Una altra de les incògnites, si detenen Puigdemont, és la reacció que pugui tenir ERC a l'hora de mantenir o no el seu compromís d'investir Illa, i la reacció que tinguin les organitzacions independentistes de la societat civil, entre les quals ANC i Òmnium.

Hi ha marge per celebrar un debat d'investidura fins al 26 d'agost; en cas contrari, Catalunya hauria de repetir eleccions el 13 d'octubre.