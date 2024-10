L'Audiència de Barcelona manté la imputació de l'exdirectora del CNI per l'espionatge a Aragonès

L'expresident celebra la decisió: "No hi ha cap argument per aturar aquesta investigació"

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Barcelona manté la imputació a l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, pel presumpte espionatge a l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el programa espia Pegasus.

En la interlocutòria, que ha avançat 'El Nacional' i a la que ha tingut accés Europa Press, els magistrats de la Secció 9 desestimen el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat, que com la Fiscalia demanava arxivar el cas, i al·leguen que seria "prematur" fer-ho perquè la investigació no ha finalitzat.

La Sala argumenta que encara s'estan efectuant diligències sobre aquest tema, per la qual cosa "no s'ha esgotat raonablement la investigació per averiguar els fets denunciats" ni tampoc pot descartar-se de manera irrefutable que Esteban cometés una actuació amb rellevància penal.

En aquest sentit, demana que s'esclareixi si la que va ser exdirectora del CNI entre 2019 i 2022 va poder haver-se "extralimitat" en l'exercici de les seves funcions o si el servei d'intel·ligència, del que ella era la màxima responsable, va intentar indegudament les dades recaptades amb el programari d'espionatge Pegasus, para l'ús del qual van obtenir cobertura judicial de forma inicial.

En el 'cas Pegasus' s'investiguen possibles ingerències en els drets fonamentals per part de l'Estat, "de naturalesa estrictament política, incompatibles en qualsevol societat democràtica", sosté la Sala.

VA DECLARAR AL GENER

Esteban va declarar com investigada el 26 de gener d'aquest any davant del titular del Jutjat d'Instrucció 29 de Barcelona, el jutge Santiago García, sobre els documents que el Govern va desclassificar en relació amb l'espionatge a Aragonès.

D'aquests documents se'n desprèn que la intervenció del seu telèfon es va autoritzar perquè el CNI creia que era qui dirigia als Comitès de Defensa de la República (CDR).

ARAGONÈS

L'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que l'Audiència de Barcelona mantingui la imputació: "No hi ha cap argument per parar aquesta investigació".

Ha tornat a exigir conèixer els detalls del que va passar i determinar responsabilitats, ja que ha advertit que "l'espionatge per motius polítics és una aberració", en un missatge en 'X' d'aquest dijous recollit per Europa Press.