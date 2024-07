L'acord Comuns-PSC preveu "no facilitar" el Hard Rock i límits a la B-23 aquesta legislatura

Volen augmentar el parc públic d'habitatge i fixar un topall als preus de lloguer de temporada



BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Comuns i PSC han tancat un acord per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat que preveu que l'Executiu català "no facilitarà" projectes com el macrocasino del Hard Rock i que en aquesta legislatura no s'impulsarà el Quart Cinturó fins a Granollers (Barcelona).

Així ho recull el document que ha explicat aquest dimecres la líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en el Consell Nacional de la formació, que no inclou cap aspecte sobre la possible ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

"Ens van dir que no era possible, però vam dir que Catalunya no pot ser el casino d'Europa, Las Vegas del Mediterrani. Ho hem aconseguit. El Hard Rock no es farà a Catalunya", ha proclamat Albiach, després d'afegir que també s'eliminarà la reducció de la fiscalitat del joc.

El PSC sempre havia defensat el Hard Rock i el Quart Cinturó, i l'oposició dels Comuns a donar suport al projecte de Pressupostos que va presentar el Govern de Pere Aragonès per a aquest any si s'impulsava el primer d'ells va ser el que va precipitar la celebració d'eleccions a Catalunya.

Per aquest motiu, ha celebrat que PSC i ERC s'hagin apropat a les seves premisses en aquest preacord, en què es prioritzen mesures en matèria d'habitatge però també per reforçar serveis públics com l'educació, sanitat i sobre transició ecològica.

En habitatge, han acordat impulsar un programa urgent de foment d'habitatge protegit i promoure la construcció de 50.000 pisos nous fins a 2030 per donar resposta a la demanda d'habitatge social i assequible, dels quals 15.000 haurà d'impulsar l'Incasòl.

El document també contempla destinar, com a mínim, 350 milions d'euros en els propers quatre anys per ampliar el parc públic de lloguer en 5.000 habitatges i que formin part d'"un pla de xoc per deixar a zero les taules d'emergència".

MODIFICAR LA LAU

Abans d'acabar l'any, tots dos es comprometen a impulsar la modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) per estendre els drets i deures dels contractes de llarga durada o residència habitual als contractes de temporada o per habitacions: la durada màxima d'un contracte de temporada serà de sis mesos.

A més, volen aprovar un règim sancionador pels que incompleixin la regulació del preu dels lloguers, i que els ajuntaments tinguin mecanismes perquè puguin desenvolupar plans urbanístics especials i regular així la quantitat, zonificació i procediment per obtenir la llicència per tenir lloguers de temporada com a activitat econòmica.

En un altre punt del document recullen que estudiaran l'aplicació d'un impost contra l'especulació, volen crear un registre de grans forquilles per lluitar contra els habitatges buits i es comprometen a rehabilitar 150.000 habitatges en set anys per incorporar-les al parc d'habitatge protegit.

SISENA HORA I EXTRAESCOLARS

En educació, han pactat avançar cap al 6% d'inversió pública; recuperar progressivament la sisena hora a l'escola pública; implementar el servei de menjador escolar a tots els centres; impulsar activitats extraescolars gratuïtes, i tot això de forma progressiva i gradual, així com garantir l'oferta pública i gratuïta dels 0 als 3 anys en tota Catalunya i impulsar la Formació Professional.

En sanitat, volen reforçar l'atenció primària i garantir que la visita es produeixi en un màxim de 48 hores; crear un psicòleg gratuït orientat a joves i adolescents en tots els municipis de més de 50.000 habitants; desplegar el dentista públic, i millorar les condicions laborals i salarials del sistema sanitari públic.

El document recull altres punts relacionats amb drets socials, com la creació de 6.000 noves places residencials, en centres de dia i atenció domiciliària; la revisió de l'estratègia catalana contra la pobresa infantil i aprovar la reforma de la Llei de la Renda Garantida per fer-la compatible amb l'Ingrés Mínim Vital, entre altres mesures.

L'acord també preveu mesures per millorar l'autogovern de Catalunya, un apartat en el qual es comprometen a impulsar un nou acord de finançament singular, una llei electoral, una altra de governs locals i de finances locals així com a "mantenir els impostos propis" de Successions i Donacions.