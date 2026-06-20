El jutge Peinado obre judici oral a Begoña Gómez, li retira el passaport i li prohibeix sortir d'Espanya

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
Considera que hi ha risc de fugida i que va poder aprofitar la seva "posició" com a esposa de Sánchez per obtenir "decisions públiques favorables"
MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -
El jutge Juan Carlos Peinado ha acordat obrir judici oral amb jurat popular a Begoña Gómez, l'esposa del president del Govern, Pedro Sánchez, així com retirar-li el passaport, la prohibició de sortida de territori nacional i l'obligació de comparèixer cada quinze dies per signar en seu judicial.
Així consta en una interlocutòria de 84 pàgines i d'aquest dissabte recollida per Europa Press, en el qual el magistrat acorda aquestes mesures també per a la seva assessora, Cristina Álvarez, "durant el temps que duri la tramitació d'aquesta causa i fins que sigui dictada una resolució ferma".
Pren aquesta decisió després de l'audiència preliminar celebrada aquest dilluns en els jutjats de Plaça de Castella, una cita en la qual les acusacions populars liderades per l'organització Hazte Oír van mantenir les seves peticions sobre les mesures cautelars esmentades.
El jutge instructor atribueix a Gómez i la seva assessora presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
Respecte a les mesures cautelars, decideix "la retirada de quants passaports poguessin disposar, qualsevol de les nacionalitats a les quals pertanyin, tant de caràcter ordinari com de caràcter diplomàtic, amb prohibició expressa d'expedir un de nou".
També imposa "la prohibició de sortida del territori nacional, havent d'oficiar-se a tots els llocs fronterers i aeroports civils i militars, perquè s'eviti incomplir amb aquesta obligació".
I determina "la presentació 'apud acta', a la seu d'aquest òrgan judicial, dos dies al mes, podent complir amb aquesta obligació, un dia de les dues primeres setmanes de cada mes, i l'altre dia, de les dues últimes setmanes de cada mes".
El jutge envia a judici igualment al tercer investigat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, per suposats delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis, si ben no acorda mesures cautelars sobre ell.
CREU QUE LES FORCES DE SEGURETAT PODRIEN COL·LABORAR EN UNA FUGIDA
"Els fets indiciariamente atribuïts a Begoña Gómez van poder suposar que, des de l'arribada del seu espòs primer a la secretaria general del PSOE i, sobretot, a la Presidència del Govern, es van prendre determinades decisions públiques favorables a la càtedra i al projecte TSC, que van poder obtenir-se mitjançant un aprofitament singular de la seva posició relacional", argumenta l'instructor, com en anteriors resolucions del cas.
En aquesta causa ha investigat un presumpte tràfic d'influències de Gómez a favor de Barrabés; la gestió de Gómez en la càtedra i els dos màsters que codirigia en la Universitat Complutense de Madrid; la presumpta apropiació indeguda per part de l'esposa de Sánchez del 'programari' d'aquesta càtedra, i el nomenament de Cristina Álvarez com la seva assessora en el Palau de la Moncloa.
Peinado sosté que, encara que Gómez es trobi acompanyada o custodiada per les forces de seguretat donada la seva condició d'esposa de Sánchez, "no hi ha dubte" que "aquests agents en un moment determinat poden, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, siguin precisament els qui col·laborin en l'acció o accions que es duguin a terme per facilitar aquesta fugida, que faci impossible que l'acusada es trobi a la disposició de la justícia".
"Especialment transcendent és que la condició d'actual president del Govern, del seu espòs, és alguna cosa efímer, i per tant transitori, i aquesta protecció o acompanyament dels agents dels Cossos de Seguretat de l'Estat desapareixeria, la qual cosa facilitaria, encara més, aquesta hipotètica fugida", postil·la.
En la mateixa línia apunta a la seva assessora, assenyalant que "ha vingut actuant en qualitat d'assistent" i "amb estreta vinculació personal i acompanyant a la mateixa, així com coordinant totes les seves activitats", per la qual cosa entén que "ha de col·legir-se que disposa d'una situació similar a ella, a l'efecte de disposar igualment dels mateixos mitjans per escapolir-se i eludir l'acció de la justícia".