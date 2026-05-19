El jutge imputa a Zapatero en el cas Plus Ultra per presumpte blanqueig de capitals

La Policia registra la seva oficina
MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat investigar a l'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en el 'cas Plus Ultra' per presumptes delictes de blanqueig de capitals i tràfic d'influències, segons han confirmat fonts del cas a Europa Press.
Calama indaga en el presumpte ús irregular dels 53 milions d'euros que el Govern espanyol va concedir a l'aerolínia Plus Ultra en forma de rescat durant la pandèmia.
El jutge ha cridat a declarar com imputat a Zapatero el proper 2 de juny i ha ordenat el registre de l'oficina de l'expresident del Govern i d'altres tres mercantils, que s'estan realitzant en aquest moment.
A més, el jutge instructor ha decidit aixecar el secret de sumari, segons les mateixes fonts.