El jutge arxiva 'Tsunami' després que la Sala penal invalidés tot l'investigat des de juliol de 2021

Diu que sense els últims tres anys d'investigació no hi ha "motius suficients" per mantenir la imputació de Marta Rovira per terrorisme

Avisa al Suprem de la seva decisió per a "la seva unió i altres efectes que procedeixin en el seu procediment de causa especial"



MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha arxivat la causa de 'Tsunami Democràtic' en la qual figuraven deu investigats, entre elles la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

El magistrat adopta aquesta decisió després de conèixer la interlocutòria de la Sala penal que invalida totes les diligències acordades per l'instructor en els últims tres anys perquè el jutjat va prorrogar la investigació el 30 de juliol de 2021, 24 hores fora de termini.

En la interlocutòria, recollida per Europa Press, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 acorda també remetre testimoni de la seva resolució, així com la de la Sala penal, a la Sala Segona del Tribunal Suprem "per a la seva unió i altres efectes que procedeixin en el seu procediment de causa especial".

Cal recordar que, després que el jutge remetés en 2023 una exposició raonada a l'alt tribunal, aquest va acordar investigar per terrorisme a l'ex-president català Carles Puigdemont i al diputat del Parlament Ruben Wagensberg.

ASSUMEIX EL CRITERI DE LA SECCIÓ TERCERA

Fonts jurídiques assenyalen a aquesta agència de notícies que García Castellón, que es trobava de vacances, s'ha reincorporat al seu jutjat aquest mateix dilluns només a l'efecte de dictar aquesta resolució.

En la seva interlocutòria, el jutge instructor assumeix el criteri de la Sala penal que assenyalava en la seva resolució que atenia el recurs d'una de les investigades, Marta Molina, i que una vegada anul·lades totes les diligències acordades en aquests últims tres anys, i d'acord al que es disposa en l'article 779 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, s'havia de pronunciar explicant únicament amb el material existent fins a juliol de 2021.

El jutge explica que aquest article recull les diferents vies d'actuació que té l'instructor una vegada que s'han practicat totes les diligències d'investigació i que passen en aquest cas per continuar el procediment amb la interlocutòria de procediment abreujat o el sobreseïment de la mateixa.

El magistrat explica que a les persones investigades en aquesta causa no se'ls ha pres declaració en dates anteriors al límit temporal de juliol de 2021 que ha fixat la Sala penal, per la qual cosa procedeix l'arxiu.

"INEQUÍVOCAMENT" DELICTE DE TERRORISME

Per a l'instructor, aquestes diligències inclouen fets que són susceptibles de manera inequívoca d'un delicte de terrorisme, però amb el pronunciament de la Sala "no existeixen motius suficients" per atribuir la comissió als investigats.

Cal recordar que, en aquesta causa, estaven investigats per l'Audiència Nacional la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el cap de gabinet de l'ex-president català Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; la dirigent d'ERC Marta Molina; l'empresari Oriol Soler; l'exsecretari d'Organització d'ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; l'empresari Josep Campmajó; el considerat tresorer de 'Tsunami' Jaume Cabani; el dirigent d'Òmnium Cultural Oleguer Serra i el banquer Nicola Flavio Guilio.