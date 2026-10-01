AMP.- Junts rebutja els decrets d'habitatge del Govern central i demana la seva retirada

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Executiva de Junts per Catalunya ha rebutjat validar els dos decrets d'habitatge que el Govern central portarà aquest divendres al Congrés dels Diputats i ha demanat la seva retirada, a més de sol·licitar un nou text que "comenci a revertir la greu situació de l'habitatge".
En el comunicat d'aquest dijous a la nit, ha considerat que "moltes de les mesures incloses provocaran l'efecte contrari del que pretenen", i assegura que reduiran l'oferta d'habitatges de lloguer, incrementaran els preus i dificultaran encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys capacitat econòmica.
Junts afirma que quan aquest nou text estigui llest, el partit demanarà que es convoqui un Consell de Ministres per aprovar-ho mitjançant un nou reial decret llei: "En aquestes condicions, Junts per Catalunya donarà el seu vot favorable".
En el text, adverteix que amb menys oferta els llogaters "hauran de competir entre ells per un nombre cada vegada més reduït d'habitatges".
Constata que "no s'aturen els fons voltor" ja que, amb el redactat actual, considera que aquestes entitats podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables.
NO ES RESOL LA PROTECCIÓ
Opina que amb aquests decrets "no es resol adequadament la protecció dels llogaters vulnerables", perquè no es garanteix el pagament per part de l'Administració.
També assenyala que determinades mesures "suposen l'expropiació per decret de l'estalvi de tres generacions de famílies", i que bona part dels habitatges que acabin sortint del mercat de lloguer per posar-se a la venda difícilment seran accessibles per a la classe mitjana i treballadora, mentre que alerta que els compradors amb més capacitat econòmica disposaran de més opcions per adquirir-los.
"En resum, una norma que pretenia protegir l'accés a l'habitatge acabarà fent més difícil trobar un pis, més difícil pagar-lo i més difícil accedir per a les famílies de classe mitjana i treballadora", i afegeix que l'Executiva ha aprovat per unanimitat aquesta proposta.