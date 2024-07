AMP.- Junts nega que el preacord ERC-PSC atorgui la sobirania fiscal a Catalunya

Critica que el document ometi el concert econòmic i acusa Illa de recolzar "la repressió"



BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Junts ha negat que el preacord d'ERC i PSC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat atorgui la sobirania fiscal a Catalunya i ha afegit que el líder socialista "sempre ha estat el més favorable a la repressió de l'independentisme".

En un comunicat aquest dimarts després de la reunió de la seva executiva, Junts ha valorat el preacord que inclou sortir del règim comú i gestionar el 100% dels impostos que es recapten a Catalunya.

"Que l'Agència Tributària pugui recaptar i liquidar tots els impostos, però el Govern de Catalunya no tingui el poder sobre els diners recaptats, no és sobirania i no evita els incompliments de l'Estat en matèria d'inversions i, si fos el cas, en matèria d'ordinalitat", afirma.

"El principi d'ordinalitat hauria de venir garantit pel control dels diners que hauria de tenir la Generalitat i no com a resultat del repartiment que fa l'Estat. Mentre el repartiment depengui de l'Estat a través del concepte 'solidaritat territorial' en què la quota de la suposada solidaritat no sigui fixada per Catalunya, no tindrà mai la garantia de compliment de les inversions i d'un just tracte", diu.

Junts augura "futures reformes legislatives incertes, sense consens i sense assegurar l'objectiu fonamental, sense el qual no es pot parlar de sobirania financera".

Critica que "tots els diners de la recaptació dels impostos gestionats i administrats des de Catalunya es quedi a Catalunya, per després negociar quina és la quota a liquidar", i subratlla que el concepte de concert econòmic no aparegui en el document, encara que ERC ho utilitzés en la presentació pública del preacord, segons Junts.

"MALTRACTAMENT ECONÒMIC I NACIONAL"

Respecte a la investidura d'Illa, assegura que "ha estat sempre el més favorable a la repressió en l'independentisme, el menys compromès amb la llengua catalana i mai ha expressat cap interès ni voluntat d'influir dins del seu partit per acabar amb l'insostenible maltractament econòmic i nacional per part de l'Estat".

Adverteix que la decisió de fer Illa president "no podrà revertir-se donada l'aritmètica parlamentària. Sense la capacitat de moció de censura, tot queda fiat a la voluntarietat de compliment del PSC, que disposarà de quatre anys per aplicar la seva agenda de 'passar pàgina' i de desnacionalització de Catalunya".

Per això, Junts reitera la seva proposta a ERC "per parlar de tot, mirant al futur i refent confiances per poder defensar molt millor els interessos dels catalans del que pot assegurar un govern socialista a Barcelona, a Catalunya i a Madrid".