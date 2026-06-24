Junts insta a Sánchez a "apartar-se" i deixar pas a un altre candidat a la investidura, ja que no avança eleccions

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Archivo - Arxivo - La portaveu de Junts en el Congrés, Miriam Nogueras, intervé durant una sessió plenària en el Congrés - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo
Nogueras veu al president "tocat i enfonsat" i sense legitimitat per seguir, i "mai no ha de morir tot un poble per un home sol"
MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts en el Congrés, Míriam Nogueras, veu al president Pedro Sánchez "tocat i enfonsat" i, com que ha rebutjat l'avançament de les eleccions generals, hauria de contemplar una altra opció, la "d'apartar-se" i deixar pas a un altre candidat a la investidura. "Mai no ha de morir tot un poble per un home sol", ha assenyalat.
Nogueras sosté que a la corrupció que assota el seu Govern i el PSOE se li uneix la falta d'una majoria parlamentària que Junts va propiciar al no veure complert l'acord d'investidura i considera que ara no és el moment de "aferrar-se al poder pel poder" perquè, segons ha advertit, això només farà més gran a l'extrema dreta. "I nosaltres no volem a l'extrema dreta", ha dit.
Per això, els de Carles Puigdemont han reclamat a Sánchez una proposta "atrevida" que confia que mediti "amb serenitat" tenint en compte que ja està "tocat i enfonsat", i és que segueixi l'exemple del ja exprimer ministre britànic Keir Starmer i dimiteixi per deixar pas a un altre candidat.
"Avui no té ni majoria ni legitimitat per ocupar el poder i de vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol", ha justificat la parafrasejant a Salvador Espriu.
Al GOVERN "TENEN POR DE MOURE'S"
Nogueras ha dit que durant el Ple ha escoltat "moltes lliçons morals, moltes preguntes i moltes lamentacions", però cap proposta per sortir de l'actual bloqueig perquè, segons li ha deixat anar a Sánchez, "tenen por". "Tenen por de moure's, per això demanen que es moguin els altres", ha afirmat.
La portaveu de Junts entén que el fet que la seva formació trenqués l'acord d'investidura al novembre de 2025 per incompliment dels compromisos amb Catalunya ha "incomodat" i "molestat" a "molts", perquè "mai abans Catalunya havia condicionat a Madrid" com ho han fet els seus set diputats.
Però "no ens hem deixat engolir per la catifa vermella del poder, no ens hem deixat seduir per les abraçades del pati de la Moncloa i tampoc hem confós la cordialitat amb la submissió ni la foto i el titular amb els resultats tangibles", ha enumerat.
I si "molesta" aquesta forma de fer de Junts és precisament perquè, segons ha posat en relleu, "per primera vegada en molts anys Catalunya ha aguantat la posició" i perquè en el seu partit "mai" han oblidat d'on venen i per a qui treballen.
Nogueras entén que aquesta forma d'actuar és "poc compatible" amb la manera de fer del bloc d'esquerres espanyol perquè, al seu judici, la fórmula de Sumar Podem, els Comuns, ERC a Madrid ha estat un "fracàs".
"S'han dedicat a fer piulades i proclames en contra del règim, però quan toca votar, ho sostenen i, cosa és més perillosa, ho blanquegen i ho maquillen", ha criticat, per censurar que "alguns" prometessin que anaven a Madrid a defensar a Catalunya i hagin acabat "engrandint als del 155 a canvi de res".
NO ES POT FER MÉS GRAN A l'EXTREMA DRETA
Nogueras sosté que la corrupció d'una Moncloa d'esquerres o de dretes és igual de greu i, per això, ha advertit que l'actual situació només està servint per enfortir a l'extrema dreta. "Que el Govern bloquegi les nostres lleis fa gran l'extrema dreta, la corrupció fa gran l'extrema dreta, els seus incompliments a Catalunya fan gran l'extrema dreta i aferrar-se al poder pel poder fa gran l'extrema dreta", ha dit.
I atès que fa cas omís a les peticions d'avançament electoral que està realitzant una majoria parlamentària, en la qual està Junts, Nogueras li ha demanat que, per evitar que l'extrema dreta entri en un proper Govern, "s'aparti" i deixi el camí lliure a un altre candidat.
"Tot no pot quedar paralitzat per la situació personal o política d'una sola persona", ha emfatitzat la representant de Junts, incidint que ja van "molts mesos" que "una part de l'energia política s'està dedicant a gestionar les conseqüències dels problemes" que emboliquen a Sánchez.
"Senyor Sánchez, els seus incompliments, la seva incapacitat de mantenir la majoria, la corrupció, fan insostenible aquesta situació, i el que li plantegem ara és un exercici de parlamentarisme noble", ha conclòs.