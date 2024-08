Veuen "gravíssim i inexplicable" el Pla Gàbia i la detenció una persona que acompanyava a Puigdemont



BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciat aquest dijous que han registrat una iniciativa per parar el ple d'investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat "fins que no es normalitzi la situació" a Catalunya després del retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En roda de premsa en la Càmera, ha explicat que han demanat a la Taula que la suspensió del ple d'investidura es mantingui i no es reprengui de moment, sense aclarir fins quan consideren que ha de paralitzar-se.

Els dos motius que ha esgrimit són l'activació del 'Pla Gàbia', que ha titllat de "gravíssim i inexplicable" i la detenció d'almenys una persona que acompanyava a Puigdemont.

"Activar l'operació Gàbia per intentar detenir a Puigdemont, un diputat electe del Parlament, com si fos un terrorista és gravíssim i inexplicable. És totalment desproporcionat. Un dispositiu així és intolerable i suposa malversació de recursos públics", ha sostingut Salis.

També ha lamentat les conseqüències i les molèsties que, en les seves paraules, ha provocat a molts ciutadans de Barcelona i de la resta de Catalunya.

DETENCIÓ

També ha assegurat que els arriba informació que s'està procedint "a la detenció de persones de manera totalment il·legal", en referència a la detenció d'un agent del cos en el marc del dispositiu per localitzar a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont,

"El president Puigdemont no està condemnat, detingut ni pres. És un diputat del Parlament i acompanyar al president no és un delicte. Demanem que parin aquestes detencions i es deixi en llibertat al detingut o detinguts que hi hagi", ha reclamat.