AMP.- Junqueras veu "impossible" nous acords amb els socialistes si no compleixen els compromisos

Alamany assegura que treballaran perquè ningú "torni a passar vergonya per ser d'ERC"

BARCELONA, 14 des. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC reelegit, Oriol Junqueras, veu "impossible" arribar a nous acords amb els socialistes si no compleixen els seus compromisos actuals, i, després de la seva victòria en la segona volta del congrés dels republicans, ha assegurat que "només hi ha un partit: el temps de les candidatures s'ha acabat".

Junqueras ha estat reelegit president d'ERC i Elisenda Alamany nova secretària general després que la seva candidatura, 'Militància Decidim', hagi guanyat la segona volta del congrés dels republicans amb el 52,2% dels vots, mentre que 'Nova Esquerra Nacional', encapçalada per Xavier Godàs i Alba Camps, n'ha obtingut un 42,2%.

Sobre els acords que ERC manté amb els socialistes al Govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, el guanyador de la jornada electoral ha recordat que, en el passat, el partit va tornar a pactar amb aquesta formació malgrat incomplir els seus compromisos: "Això ha fet que s'hagi perdut confiança en ERC. Això no tornarà a passar".

Junqueras s'ha mostrat orgullós de la feina de la seva candidatura durant la campanya, ha assegurat que seguiran amb la voluntat de "sumar i construir la Catalunya del present i del futur" i ha qualificat les converses amb Xavier Godàs i Helena Solà després dels resultats com a constructives.

Respecte als pressupostos, Junqueras ha dit que ERC defensarà sempre "els millors per a la societat catalana" i han demanat el compliment per part del partit socialista dels acords ja establerts.

Sobre les cadires en el Parlament, ha afirmat que hi haurà temps de sobres per construir possibles canvis i continuïtats, però ha dit que a ERC volen "les persones que més puguin aportar".

ELISENDA ALAMANY

La nova secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha assegurat que la militància vol que ERC torni a ser "un partit gran, obert, ambiciós i rellevant per a la política catalana", després de definir el congrés, textualment, com a històric i amb una mobilització massiva.

Ha dit que treballaran perquè ningú "torni a passar vergonya per ser d'ERC" i per guanyar respecte dins de la societat catalana, fet pel qual ha dit que necessitaran la resta de candidatures.

"No podrem tornar a guanyar si no hi som tots", ha afirmat Alamany, i ha dit que creuen en els ideals d'ERC perquè siguin els de la majoria de Catalunya.

Sobre la possible entrada d'ERC al govern de l'Ajuntament de Barcelona, la també líder del grup a l'Ajuntament ha dit que és una decisió que haurà de prendre la militància de l'agrupació barcelonina.