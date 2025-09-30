Junqueras s'erigeix com a candidat d'ERC i reclama "nous pactes, aliances, enteses"

Afirma que "s'equivoquen" els que pensin que serà suficient per a ERC amb el finançament singular
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha erigit com el candidat del seu partit a les eleccions catalanes, i ha reclamat "nous pactes, aliances i enteses" a Catalunya per guanyar la batalla de l'esperança contra la por, textualment, i defensar la democràcia i l'estat de benestar.
Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una conferència sota el títol 'Una nova ambició nacional', davant d'unes 600 persones en L'Auditori Nacional, a Barcelona, entre els quals hi havia representants d'ERC i dels diferents partits polítics, sindicats, patronal i associacions culturals i socials.
Junqueras ha començat el seu discurs prometent brevetat i reconeixent "que fa una mica de mandra escoltar al dirigent d'un partit polític dient que vol ser candidat a unes eleccions", i ha defensat una renovació de l'ambició nacional de Catalunya, en les seves paraules.
Ha assegurat que cal un nou contracte social i un "pacte de rendes per millorar els salaris", ja que considera que la competitivitat de Catalunya no es pot basar només en salaris baixos, i ha reclamat establir un salari mínim català i un marc de relacions laborals propi.
HABITATGE I TRANSPORT
També ha apostat per pactes en l'àmbit de l'energia i les energies renovables, i en l'habitatge, després del que ha assenyalat que és imprescindible l'obra nova, però té límits, per la qual cosa ha defensat "la rehabilitació massiva en àmbits rurals, capitals de comarca i ciutats" de Catalunya.
Junqueras ha sostingut que s'ha d'integrar la política d'habitatge amb la de transport públic, i ha subratllat que "cap país es pot permetre que les seves àrees més productives, amb més PIB, no tinguin les connexions ferroviàries imprescindibles", com considera que ocorre a Catalunya.
Ha lamentat que, quant a la productivitat a Catalunya, "falla Barcelona", i ha defensat que Catalunya necessita una capital que la projecti al món, encara que ha assenyalat que això li correspon explicar-ho a la candidata republicana a l'Alcaldia de Barcelona, Elisenda Alamany.
MODEL DE FINANÇAMENT
El dirigent republicà ha assenyalat que les batalles per un nou model de finançament i un model de gestió ferroviària català són "decisives", i ha cridat a una entesa nacional --textualment-- per aconseguir-les.
També ha sostingut que "s'equivoquen" els que pensin que una vegada hi hagi un finançament singular i Catalunya pugui recaptar tots els impostos ja serà suficient para ERC, i ha afegit que no hi ha una garantia que continuï vigent i que s'actualitzi adequadament.
Ha afegit que els recursos només es poden garantir si es disposa de tot el poder institucional, de totes les eines de l'Estat: "Si no som una república, no som Estat i no disposem de totes les eines, sempre estarem subjectes a arbitrarietats que puguin imposar els Governs espanyols".
Junqueras ha assegurat que acompanyaran i es deixaran acompanyar en la conquesta de diferents àmbits competencials, i ha tornat a cridar a l'entesa: "És el nostre treball intentar convèncer a majories molt amples, necessitem majories molt àmplies, perquè quan la contrapart està disposada a utilitzar les eines no democràtiques necessitem una democràcia reforçada".
A la conferència ha assistit l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès; la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany; el portaveu en el Congrés, Gabriel Rufián; el líder en el Parlament, Josep Maria Jové, i la portaveu en el Parlament, Ester Capella, entre altres diputats i exdirigents republicans.
També ha estat present la portaveu del PSC, Lluïsa Moret; el portaveu de Junts, Josep Rius; la coordinadora de Comuns Candela López, i els representants de la CUP Blai Taberner i Jordi Pujol, així com la secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, i el d'UGT de Catalunya, Camil Ros, entre altres representants sindicals, del món empresarial i social.