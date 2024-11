Junqueras proposa a "recosir" ERC mentre Godàs i Solà insten a començar un nou cicle

Godàs i Solà defensen separar el partit d'un hipotètic Govern i Junqueras recorda la seva inhabilitació

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder d'ERC i candidat de 'Militància Decidim', Oriol Junqueras, ha apostat per "recosir" el partit després del congrés dels republicans d'aquest dissabte, mentre que el candidat de 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs, i la de 'Foc Nou', Helena Solà, han instat a obrir un nou cicle amb un canvi de lideratge.

Així s'han pronunciat aquest dimarts en el debat telemàtic entre candidats a presidir el partit, en el qual Junqueras ha sostingut que s'ha de "fer neteja de moltes coses" però també ser capaces de recoser el partit.

Godàs ha assegurat que "ara es tanca una etapa perdedora" i s'ha d'iniciar el camí cap a una nova victòria, i Solà ha retret a Junqueras que no hagi fet autocrítica i no hagi assumit responsabilitats després d'aquests 13 anys al capdavant del partit.

L'exlíder dels republicans ha assenyalat que se sent responsable de tot el que va fer "quan estava en plenitud per fer-ho", entre 2012 i 2017, però ha afegit que se sent menys responsable de l'ocorregut en l'etapa posterior, quan va estar empresonat per la seva implicació en l'1-O.

Godàs i Solà li han retret la pèrdua de suport les urnes a l'independentisme en general i a ERC en concret, així com la pèrdua de militants (1.500 des de 2019, segons Solà), i han afirmat que el partit està desorientat: "La gent no pensa que els posicionaments que hem tingut fins ara hagin estat clars, ens demanen claredat", ha dit Godàs.

La recepta de Solà per girar full d'aquesta etapa és deixar de costat el que ha qualificat de polítiques autonomistes: "Podem escollir si continuar igual amb una baixada en vots amb polítiques autonomistes o si optem per un nou equip desacomplexadament independentista i revertim aquests resultats".

SEPARAR PARTIT I GOVERN

Godàs i Solà han coincidit a separar el lideratge del partit de la candidatura a la Presidència de la Generalitat: "No és una qüestió menor, no és una qüestió tàctica", ha defensat Godàs.

Junqueras ha rebatut afirmant que ell no podrà optar a presidir la Generalitat perquè està inhabilitat: "Si a algú li preocupa la separació entre partit i Govern, com jo estic inhabilitat i en el Govern segur que no puc estar, és una oportunitat", ha ironitzat, al que Godàs ha replicat que ho vol establir en els estatuts del partit i no com a mesura conjuntural.

Els tres candidats han coincidit que les primeres mesures que prendran seran per escoltar a la militància, i concretament Junqueras ha convidat els altres dos candidats a fer-ho "junts", mentre que Godàs també ha convidat a la resta de candidatures a elaborar conjuntament la ponència política del congrés.

CRISI DELS CARTELLS

Godàs ha assenyalat que confia en el partit i en la comissió de garanties per esclarir l'ocorregut amb la crisi pels cartells sobre l'Alzheimer i l'ex-president de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà Ernest Maragall, alhora que ha demanat "màxima celeritat i rigurositat" per aclarir aquest assumpte.

Junqueras i Solà, en canvi, han coincidit que fa falta una auditoria externa sobre aquest tema, i l'expresident del partit ha demanat reforçar la comissió de garanties i, davant del "excepcional" del cas, engegar una 'comissió de la veritat', encara que s'ha obert a canviar-li el nom si no agrada a la resta.