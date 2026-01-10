Junqueras (ERC) apel·la a grups per "vestir majories" i aprovar l'acord de finançament

Creu que s'ha de complementar amb un acord pel 100% del cobrament de l'IRPF
BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha apel·lat als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a "vestir majories" i així poder aprovar definitivament l'acord per a un nou model de finançament, després que el Govern central i els republicans ho aconseguissin aquest dijous.
Així ho ha dit en el Consell Nacional reunit a la seu del partit aquest dissabte, on ha advertit que, en cas que no s'aconsegueixi la majoria necessària per aprovar-ho, l'alternativa suposa que no hi hagi res del que s'ha acordat, per la qual cosa els recursos extra que rebria Catalunya es quedaran en la "caixa del Ministeri d'Hisenda".
"L'acord d'aquest dijous és molt important perquè permet disposar de gairebé 5.000 milions d'euros més i perquè augmenta la gestió del Govern sobre els impostos recaptats", ha assegurat Junqueras.
A més, ha afegit que aquest acord s'ha de produir perquè, al seu semblar, el govern català i espanyol "volen crear l'escenari per a una possible negociació pressupostària".
"És rellevant també per a la gestió de recaptació dels grans impostos que es paguen a Catalunya. I també per a la disponibilitat immediata d'aquests recursos en el moment en el qual es recapten", ha esgrimit Junqueras, que ha indicat que aquest acord s'ha de complementar amb el cobrament del 100% de l'IRPF.
4.686 MILIONS D'EUROS
Concretament, Junqueras ha xifrat en 4.686 milions d'euros els que rebrà Catalunya si la proposta tira endavant, i ha comparat aquesta quantitat amb el pressupost del Departament d'Educació, ja que representa dos terços.
"És una xifra equivalent aproximadament dos terços de construir una línia de ferrocarril nova de Lleida a Figueres, passant per Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualda, Manresa, Vic i Girona. 4.686 milions d'euros són molts recursos, molts diners que permet fer moltes coses", ha expressat.
Per això, ha reiterat la necessitat de construir majories, que segons ell de vegades no són del tot còmodes, per poder ser útils per a Catalunya: "És molt més fàcil fer un tweet. Però encara que algú tingués suficient paciència com per fer 4.686 milions de tweets, no aportaria tant com 4.686 milions d'euros", ha conclòs.