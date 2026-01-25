Junqueras demana la dimissió de Puente i Paneque per la situació de Rodalies

Afirma que l'estat de la xarxa és "fruit de dècades de desinversió" per part del Govern central
BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, i de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, per la situació de Rodalies, que manté el seu servei suspès aquest diumenge.
Així ho ha dit en roda de premsa des de la seu de la formació, on ha afirmat que es constata que Puente i Paneque "han dimitit de les seves obligacions i les seves funcions perquè estan més pendents de trobar excuses puntuals que d'afrontar el problema en tota la seva magnitud".
"A efectes pràctics ja estan dimitits, també haurien de dimitir en aspectes formals", ha sentenciat, i ha afegit que han mostrat una incapacitat manifesta a l'hora d'afrontar el problema i explicar-ho, textualment.
En aquest sentit, ha criticat a Paneque perquè que ha decidit "en gran manera ser una excusa i protegir al Govern" en comptes de denunciar el que considera que és una desinversió en la infraestructura.
També ha afirmat que "entre els qui criden i dissimulen" ha d'haver-hi algú que aporti solucions i, al seu parer, aquest és el paper d'ERC.
Així, ha reclamat que les línies de ferrocarril "s'han d'anar reobrint" malgrat les carències que, diu, té la xarxa, i, segons la seva opinió, no poden ser una excusa sinó la raó que exigeix una intervenció immediata, en les seves paraules.
"DÈCADES DE DESINVERSIÓ"
Segons Junqueras l'estat de la xarxa ferroviària és "molt greu i és fruit de dècades de desinversió per part de l'Estat espanyol".
"L'Estat espanyol pràcticament no construeix ni un quilòmetre de ferrocarril convencional a Catalunya. I això té un preu. I el preu l'està pagant la societat catalana. I l'estan pagant els usuaris", ha insistit.
Ha afegit que el problema de Rodalies, segons ell, no és que hagi plogut: "Si el problema fos que ha plogut totes les infraestructures del país es veurien afectades, no només aquelles que són titularitat de l'Estat", ha destacat.
En aquesta línia, ha demanat al Govern "fer un bon diagnòstic" i explicar per què no estan resoltes les incidències a la xarxa ferroviària i creu que aquest dilluns els problemes probablement no s'hauran resolt, textualment.
EMPRESA MIXTA RODALIES
Preguntat per la recent constitució de l'empresa mixta entre l'Estat i la Generalitat de Rodalies de Catalunya ha dit que aquest és "un molt bon acord" que, ha afegit, ha de culminar amb un traspàs ple.
Ha afirmat que és un "canvi important" i que esperen que es noti tan aviat com sigui possible, encara que ha dit que amb aquest canvi no n'hi ha, en les seves paraules.
ALTERNATIVES DE TRANSPORT
També s'ha referit a les alternatives de transport davant dels talls a la xarxa de Rodalies i ha demanat que es faciliti el transport per carretera a l'AP-7 i que s'aixequin les barreres dels peatges de la C-32 i els túnels de Vallvidrera (Barcelona).
"No pot ser que aquelles persones que no poden anar amb tren perquè se'ls nega el servei ferroviari, que no poden anar per l'AP-7 perquè l'AP-7 està tallada o pràcticament tallada, a més es vegin obligats a pagar els peatges de les vies alternatives", ha assenyalat.
"FACILITAR" EL TELETREBALL
D'altra banda, també ha defensat que, davant del tall de la xarxa ferroviària, s'ha de "facilitar" el teletreball i ha dit que això és responsabilitat tant del Govern central com del Govern de la Generalitat.
A més, ha criticat al conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, per "no haver donat la cara" i haver-hi, segons ell, i haver assistit a la Fira Internacional del Turisme (Fitur) a Madrid.
"Ens costa molt entendre que el conseller d'Empresa no hagi reunit les patronals i els sindicats per intentar afrontar aquesta situació", ha exposat.