Junqueras afirma que Junts s'ha interessat a parlar de finançament: "És un pas endavant"

Rebutja que una eventual aprovació de la llei d'ERC de recaptació de l'IRPF sigui suficient per negociar els PGE
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que Junts ha mostrat interès a parlar sobre el model de finançament de Catalunya: "Em sembla bastant significatiu. És un pas endavant", ha afirmat.
En roda de premsa aquest dilluns després de la primera reunió de l'executiva d'ERC del curs polític, ha sostingut que ERC té "tota la voluntat del món de coordinar-se" amb Junts per aconseguir el millor resultat possible en finançament.
Ha descartat que aquest interès impliqui el vot positiu de Junts a la proposició de llei que presentarà ERC en el Congrés sobre finançament i recaptació de l'IRPF: "L'hi hauran de preguntar a ells. Jo espero que tothom voti a favor del que és bo per a Catalunya".
També ha rebutjat que una eventual aprovació al Congrés de la proposició de llei d'ERC sobre finançament en els termes en què plantegen els republicans suposi una condició suficient per negociar els Pressupostos amb el Govern.
TÍTOL LEGAL HABILITANT
Ha insistit que no negociaran els comptes "mentre no es resolgui" el finançament singular i la recaptació d'impostos per part de la Generalitat, i ha destacat que el debat sobre quin any començarà la recaptació per part del Govern no té sentit si no hi ha un títol legal que habiliti a l'Executiu català a recaptar.
Ha apuntat que per aquí anirà la proposta de llei que presentarà el dilluns que ve juntament amb el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, i ha afegit que aquest títol habilitant hauria d'aprovar-se com més aviat millor: "Si realment el PSOE volgués aprovar Pressupostos, s'esforçaria perquè fos com més aviat millor".
Junqueras ha reiterat que amb l'aprovació d'aquest títol habilitant no seria suficient, sinó que "també fa falta un bon acord en el model de finançament i en la recaptació de l'IRPF".
ESCULL DE LA NEGOCIACIÓ
Ha assenyalat que l'escull en les negociacions de finançament és que el PSOE no percep igual que ERC "la importància" que Catalunya recapti els seus impostos, i consideren que aquesta modificació suposa tocar la medul·la de l'Estat, textualment.
"Ells tenen una visió espanyola, potser com els correspon, ja que el PSOE és evident que són espanyols. Ells defensen l'estatalitat espanyola i defensen una qüestió que para ells és fonamental, que és la capacitat de recaptació fiscal", ha sostingut Junqueras, que ha afegit que precisament per això també vol que Catalunya tingui aquesta capacitat.
Preguntat per la xifra que consideraria justa per reduir el dèficit fiscal de Catalunya, el líder dels republicans ha assegurat que és alguna cosa que no només depèn del que vulgui ERC, i ha apostat per trobar la xifra al voltant de la qual es pugui "construir el consens necessari" en el Congrés.
REUNIÓ AMB PUIGDEMONT
També ha desitjat que en la reunió d'aquest dimarts entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident del Govern i líder de Junts, Carles Puigdemont, "es posin a treballar immediatament al servei del país, pel bon model de finançament, per garantir la recaptació de l'IRPF" i per la construcció de la majoria necessària per aprovar això en la cambra baixa.
Preguntat per si ell té previst una reunió similar amb Puigdemont, ha respost que intenta parlar amb tothom i que intenta fer aquest tipus de trobades quan serveixen per avançar al servei de Catalunya: "Fer una reunió per fer-la, no és el que Catalunya necessita i mereix", ha afegit.