La IV Jornada de Treball del Govern busca "donar un impuls" a l'acció de l'executiu

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -
La IV Jornada de Treball del Govern en Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), se centra "a donar un impuls a l'acció del Govern i avançar en la reforma de l'Administració i els serveis públics", segons han informat fonts del Govern aquest dissabte.
La trobada, que se celebra aquest cap de setmana en Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha començat aquest dissabte poc abans de les 11.00 hores amb un minut de silenci en record de l'última víctima de feminicidio a Catalunya.
La reunió s'ha iniciat amb una intervenció d'Illa, que ha demanat als consellers posar les institucions a "treballar a tota màquina" amb l'objectiu d'accelerar la transformació de Catalunya i la recuperació del lideratge europeu, així com garantir la protecció de la ciutadania en un context d'incertesa global.
La jornada reuneix als membres del Govern, amb l'absència de la consellera de Salut, Olga Pané, que està de baixa, en un moment en què s'apropa a l'equador de la legislatura, amb la mirada posada en els projectes que hauran d'impulsar els departaments en els propers mesos.
El Govern ha tornat a optar per celebrar aquest tipus de reunions fora de Barcelona, aquesta ocasió a la Catalunya central, seguint la línia de trobades anteriors en diferents punts, amb la voluntat d'apropar l'acció política a diferents zones del país.
Durant la tarda d'aquest dissabte continuaran les sessions de treball, que s'allargaran fins a la nit, quan està previst una trobada amb el filòsof Francesc Torralba, autor de 'Anatomia de l'esperança', amb qui els membres del Govern compartiran una reflexió centrada en aquest concepte.