Illa visita 3 empreses catalanes a Vietnam i defensa que Catalunya reforci la seva presència global

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, han visitat aquest diumenge tres empreses catalanes de la ciutat de Da Nang (Vietnam), on ha defensat que Catalunya reforci la seva "presència internacional" per atreure nous mercats econòmics.
Ha reivindicat una economia oberta i internacionalitzada per a Catalunya i ha subratllat la necessitat de reforçar el que considera caràcter estratègic del sud-est asiàtic: "Molt en particular Vietnam com un dels deu països clau per a nosaltres", ha informat el Govern en un comunicat.
Illa ha posat d'exemple d'economies obertes a l'empresa catalana Relats, així com també les catalanes Tucai i Savall (les quals ha visitat aquest diumenge) i la multinacional Simon, totes amb plantes al país vietnamita.
1.274 EMPRESES CATALANES EXPORTADORES
1.274 empreses catalanes exporten de forma regular a la regió (amb presència especialment destacada a Vietnam, Singapur, Filipines, Tailàndia i Malàisia), les exportacions de la qual, ha destacat Illa, s'han doblat en els últims 10 anys, arribant a superar el 103%.
El passat any es va arribar als 1.647,8 milions d'euros en exportacions a aquesta zona.
EXPORTACIONS A VIETNAM
Quant a Vietnam, les exportacions catalanes representen el 37,6% de les exportacions de tota Espanya a aquest país, i només el passat any, el 2025, les exportacions catalanes a Vietnam van créixer un 11,1%.
El president ha insistit en la necessitat que hi hagi "relacions internacionals basades en regles, no en la força, i amb organismes multilaterals" on tots puguin estar representats.
VISITA A EMPRESES
La visita s'emmarca en el viatge del president a Vietnam i Singapur, iniciat aquest dissabte i que s'allargarà fins a dijous que ve.
Aquest diumenge Illa ha visitat la multinacional catalana Relats, que fabrica solucions tècniques de revestiment tèxtil per a la seguretat, l'aïllament tèrmic i la reducció de soroll i la planta de producció de Tucai (inaugurada el desembre passat amb una inversió de 6 milions d'euros), que dissenya, fabrica i distribueix tubs flexibles i vàlvules per transportar aigua i gas.
També ha visitat l'empresa catalana Savall Chocolate, que elabora xocolata artesanal combinant tècniques artesanals tradicionals espanyoles amb matèries primeres vietnamites.
REUNIÓ AMB EL GOVERN VIETNAMITA
En el plànol governamental, Illa i Duch s'han reunit amb la vicepresidenta del Comitè Popular de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi .
Da Nang és la principal ciutat de la zona central de Vietnam i un dels motors econòmics i logístics del país, que ha desenvolupat com un dels ports "més rellevants i com a pol tecnològic".
Després del seu pas per Da Nang i la capital del país, Hanoi, Illa també visitarà la capital econòmica del país, la Ciutat Ho Chi Minh.