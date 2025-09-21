AMP.- Illa respon les crítiques d'Aznar a Sánchez: "El que és terminal és l'aznarisme"

Defensa l'Espanya de Sánchez enlloc d'"aquest Aznar que ha colonitzat ja el que hi havia de Feijóo"
GAVÀ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost les crítiques de l'expresident del Govern espanyol José María Aznar al seu actual successor, Pedro Sánchez: "El que és terminal és l'aznarisme; és terminal i és perjudicial. Ho va ser quan vas governar. Vas deixar els serveis públics arran de terra".
Ho ha dit en la seva intervenció a la Festa de la Rosa, celebrada anualment pel PSC a Gavà (Barcelona), on també han intervingut Sánchez; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, i on també ha assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, davant d'unes 15.000 persones segons el PSC.
Illa ha acusat Aznar d'amenaçar amb presó a Sánchez: "Tens alguns ex-ministres tu, a la presó, bastants, com perquè et posis a donar lliçons. No saps a qui tens davant".
S'ha referit així a les paraules d'Aznar de juliol, quan va dir que Sánchez podria acabar entre reixes, quan va afirmar: "Si negocies pressupostos a una presó i pactes una amnistia amb delinqüents, no t'estranyi acabar a una presó, perquè aquest és el teu ambient".
"SALTAR-SE LA LLEI"
Illa ha acusat l'expresident popular de instar "a saltar-se la llei" i menysprear la voluntat democràtica, i ha recordat que Aznar ja hi havia dit 'Qui pugui fer que faci' en contra del Govern de Sánchez.
Enfront d'això, el també primer secretari del PSC ha sostingut que hi ha els socialistes i un bloc de ciutadans progressistes: "I les teves paraules i amenaces ens donen estímul i ens encoratgen a seguir treballant".
Illa ha reivindicat l'Espanya de Pedro Sánchez enfront d'"aquest Aznar que ha colonitzat ja el que hi havia de Feijóo", i ha retret als populars una concepció patrimonial d'Espanya i viure els canvis com una amenaça.
LIDERATGE DE SÁNCHEZ
Ha defensat que a Catalunya hi ha tres certeses: els projectes socialistes a Catalunya i Espanya són "bons per a la prosperitat i la convivència"; l'esforç de Govern i Generalitat són la millor garantia per millorar l'habitatge, la sanitat, els drets socials i l'educació; i el lideratge que més ha fet per enfortir i unir Catalunya i Espanya és el de Sánchez.
Illa ha afegit que l'única veu a l'OTAN que ha dit "sí' a la seguretat i 'no' al belicisme" és la de Sánchez, i que també és ell qui ha defensat amb més convicció el reconeixement de l'Estat palestí.
A més, ha criticat el que està passant a Gaza: "Les paraules no són neutres; és un genocidi".
AEROPORT I HABITATGE
Ha reivindicat una Catalunya que "no té cap por d'ampliar les seves infraestructures", com l'Aeroport de Barcelona, des dels màxims estàndards mediambientals, i ha agraït l'anunci d'invertir 3.000 milions d'euros en aquesta infraestructura de 2027 a 2031.
També ha dit que ningú no farà més en polítiques d'habitatge que els socialistes: "No ens tremolaran les cames per intervenir el mercat. Prendrem les decisions que s'hagin de prendre per garantir l'habitatge com un dret i no com un negoci".
Ha reivindicat "la Catalunya que no es queixa, la Catalunya que treballa, que s'esforça, que busca solucions, no màgia, no falses il·lusions", i ha defensat una Catalunya acollidora, centrada, esperançada, oberta, plural, ambiciosa i solidària.
En aquest inici del curs polític, el líder dels socialistes catalans també ha fet una crida als seus companys de files a renovar el compromís amb els seus valors i "a mobilitzar totes les energies del partit".
A l'acte han assistit, entre altres, l'expresident de la Generalitat José Montilla; la presidenta de la Diputació de Barcelona i viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret; els consellers de la Generalitat Albert Dalmau, Esther Niubó, Eva Menor i Berni Álvarez; el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto; l'expresidenta del Congrés Meritxell Batet; la delegada del Govern a Madrid, Núria Marín; el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, i el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, a més d'una representació de CC.OO.