Illa reivindica el PSC com a alternativa sòlida després de "10 anys de batzegades" a Catalunya

"No som els de la confrontació, som els de la superació", ha dit



BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reivindicat el treball de la seva formació per a la construcció d'una alternativa sòlida i consistent després de "10 anys de batzegades" a Catalunya i no només, ha dit, per exercir d'oposició.

"Una alternativa a 10 anys d'estar donant voltes sempre, sense moure'ns mai de lloc, a la mateixa idea. Una alternativa a 10 anys de batzegades, d'anades i vingudes, d'acabar al mateix lloc on érem", ha dit en la inauguració del 15 Congrés del PSC aquest divendres a Barcelona, en el qual serà ratificat en el seu càrrec i com a candidat del PSC a les catalanes.

En aquest sentit, ha posat en valor el treball de l'actual executiva del partit i ha defensat la seva acció política, basada en "superar 10 anys molt dolents per a Catalunya i també molt dolents per al conjunt d'Espanya" amb generositat i sense rancor, ha dit.

"No som els de la confrontació, som els de la superació", i ha defensat també la contribució del PSOE per treballar en la superació i el lideratge fonamental, al seu judici, del president del Govern central, Pedro Sánchez.

En la mateixa línia que l'expresident del Govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero, que ha intervingut abans que Illa en la inauguració del Congrés, Illa ha posat en valor l'aprovació de la Llei d'Amnistia i el treball realitzat per la seva formació: "Ho han fet amb discreció, buscant resultats i defugint de les fotos".

"CICLE ELECTORAL EXITÓS"

D'altra banda, Illa ha celebrat el "cicle electoral exitós" del PSC des de les eleccions autonòmiques de 2021, on va ser la força més votada en el Parlament, i ha instat a prendre aquest cicle electoral com una manera de mesurar la confiança dels catalans en el PSC.

"Els resultats electorals exitosos només cobren sentit quan es posen al servei d'unes idees i són una eina al servei dels catalans", ha assegurat.

Així mateix, ha reivindicat la política útil i "entenent que el diàleg i el contrast de projectes enriqueix les posicions d'un mateix".

"UNIR AlS CATALANS"

"Què partit de Catalunya si no és el PSC es dirigeix al conjunt de catalans? Quin partit polític treballa per unir als catalans?", ha reivindicat Illa, que també ha posat en valor la seva disposició a arribar a acords amb altres partits polítics perquè, segons ell, d'això tracta la democràcia.

Finalment, ha advocat per "retornar el prestigi a les institucions d'autogovern a través de grans majories" i ha reiterat que tant el PSC com ell estan preparats per obrir una nova etapa.