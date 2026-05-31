Illa reivindica la "convicció socialista" de respectar la justícia i la presumpció d'innocència

Defensa a Sánchez com a "referent moral" i de dignitat al món
TARRAGONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la "convicció socialista" i els valors socialistes que, afirma, impliquen respectar la justícia i demanar respecte per a l'estat de dret i la presumpció d'innocència.
Així s'ha expressat durant la seva intervenció aquest diumenge a la Festa de la Rosa del PSC de Tarragona a Constantí, després d'una setmana que ha definit com a "intensa i complexa" en la qual, afegeix, han hagut d'escoltar coses molt dures, després de la imputació de l'ex-president del Govern José Luís Rodríguez Zapatero i l'entrada d'agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la seu del PSOE, en el marc de la investigació de l'Audiència Nacional en el denominat 'cas Leire Díez'.
"No tenim cap por a la justícia", ha insistit, i ha afegit que, en aquestes circumstàncies quan, diu, és difícil creure en la dignitat i la justícia, com a socialistes, creuen en ella, contra els que, contraposa, corren a prejutjar sense escoltar.
"Som gent que anem de cara. Que no ens amaguem de res. Que creiem en la bondat de les persones. Però que no es confonguin, no som ingenus. Bondat sí, ingenuïtat ni una", ha advertit.
ACCIÓ DE GOVERN
El president ha posat en valor el treball del Govern encapçalat pel líder de l'executiu, Pedro Sánchez, i ha dit que el país, en els últims 8 anys, ha avançat en llibertats, és la "locomotora de la creació de llocs de treball a Europa" i Sánchez, diu, s'ha convertit en un referent moral i de dignitat al món.
A més, ha assenyalat que "cal estar cec" per no veure que la convivència ha millorat a Catalunya i el conjunt de l'Estat, per la qual cosa ha dit que seguiran avançant.
"Ni ens dobleguem ni ens rendim. Aquí estem i a Catalunya ho tenim clar. Tenim clar quin model de país volem", ha subratllat.
DOS MODELS
"Això és el que ha passat a Espanya aquests últims anys. Aplicant els nostres valors. I hi ha uns altres que tenen visions diferents", ha advertit, i ha dit que aquests defensen un model que no aposta per reduir desigualtats i no prioritzen la pau, per la qual cosa ha sostingut que la democràcia consisteix a contrastar aquests dos models.
Així, ha criticat a aquells que, diu, pretenen conquistar el poder "costi el que costi" al preu que sigui posant en risc les institucions.
Referent a això s'ha referit a l'expresident del Govern central José María Aznar: "Enrecordeu-vos fa alguns anys amb 'el que pueda hacer que haga'. Ho ha repetit amb un cert estil aquests últims dies. La humilitat és sempre bona consellera. Doncs jo li dic, el que pugui sentir, que senti. El que pugui veure, que vegi. I el que pugui comprovar, que comprovi", ha replicat.
També s'ha referit al president del PP, Alberto Núnñez Feijóo, del que ha dit que "alguns s'han adonat que no acaba de tirar, no és un bon candidat".
POLÍTIQUES PÚBLIQUES
També s'ha referit a les polítiques que està impulsant el Govern en àmbits com l'habitatge i ha assegurat que "ningú" fa més polítiques d'habitatge que Catalunya, i ha afirmat que no deixaran cap política per explorar ni per implementar.
Referent a l'educació s'ha referit al preacord aconseguit pel Govern amb els sindicats majoritaris després de "anys en què ningú s'havia ocupat per l'educació", per la qual cosa ha insistit a qualificar d'històric aquest acord que, afegeix, és un primer pas per a l'excel·lència de l'educació.
Illa també ha celebrat la tramitació dels Pressupostos que suposaran un pas endavant: "Nosaltres no hem de demanar permís a ningú per liderar Espanya, només faltaria. Volem formar part d'una Espanya plural i diversa", ha emfatitzat.