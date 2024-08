Illa reclama l'aplicació "àgil, ràpida i sense subterfugis" de la Llei d'Amnistia

Promet governar per a tots els catalans: "Com a president buscaré sempre el que ens uneix"



BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat l'aplicació "àgil, ràpida i sense subterfugis" de la Llei d'Amnistia.

Ho ha dit aquest dijous en la seva intervenció en el ple d'investidura, en la qual ha demanat el "restabliment íntegre de la totalitat dels drets polítics de tots els ciutadans de Catalunya".

Illa ha explicitat el seu respecte per la divisió de poders, encara que ha demanat al poder judicial que "respecti l'esfera de decisió del poder legislatiu, que ha fet palès de forma clara, explícita i inequívoca la seva voluntat de normalització plena a Catalunya".

"Catalunya ha de mirar endavant. Catalunya no pot perdre el temps. Catalunya ha de comptar amb tots", ha afegit.

"UNIR" CATALUNYA

Illa ha explicat que el seu Govern es basarà en dos grans principis, el primer dels quals serà "unir la Catalunya dels 8 milions de persones".

"Ha arribat l'hora que tots i cadascun dels catalans i les catalanes ens tornem a sentir part de la mateixa Catalunya", ha dit sobre el segon gran principi, que és posar les polítiques públiques en el centre del treball polític.

S'ha compromès a millorar la vida de tots els catalans: "Pensem com pensem, visquem on visquem, sentim com sentim i parlem com parlem. Com a president de la Generalitat buscaré sempre allò que ens uneix".

El candidat ha assenyalat que les institucions públiques són de tots els catalans, per la qual cosa el seu Govern "serà per a tots els catalans".

TERCERA TRANSFORMACIÓ DE CATALUNYA

La seva voluntat és que el Govern realitzi la "tercera gran trasformación de Catalunya", després del desplegament de les institucions catalanes dels executius de Jordi Pujol i la protagonitzada pels Governs liderats per Pasqual Maragall i José Montilla, segons ha dit.

Ha destacat que per això necessitarà assolir acords amb altres grups, i que ERC i Comuns seran els seus socis preferents, encara que ha recordat que els pactes amb tots dos són d'investidura i no de legislatura.

DESCARTA PACTAR AMB VOX I AC

També s'ha obert a Junts, PP i CUP per arribar a acords però ha descartat fer-ho amb Vox i AC: "Dialogarem amb tots, excepte amb aquells que professen discursos d'odi".

Ha detallat que aquesta transformació es basa en tres eixos i cinc prioritats i que els eixos són millorar el finançament de Catalunya, millorar els serveis públics i impulsar una industrialització verda.

PRIORITATS

La primera de les prioritats del nou Govern serà la climàtica, ja que creu que Catalunya "no està preparada per afrontar el repte climàtic", per la qual cosa s'ha compromès a dotar d'infraestructures contra la sequera, descarbonizar l'economia, apostar pel transport públic i fer un gir en les polítiques energètiques.

La segona prioritat és aprofundir en la cohesió de la societat catalana perquè "sigui més integradora, no exclogui a ningú i no deixi bretxes en les quals arreli el discurs d'odi de l'extrema dreta", per la qual cosa s'ha compromès a garantir treball, habitatge i seguretat.

Illa dit que Catalunya "necessita prendre decisions valentes" per guanyar pes econòmic i ha afirmat que milloraran i reformaran les infraestructures de transport.

S'ha compromès també a modernitzar l'administració pública per guanyar capacitats tecnològiques, atreure talent i garantir una atenció de qualitat a la ciutadania.

Finalment, ha dit que Catalunya "necessita obrir una etapa de consensos "portes endins i portes enfora" per solucionar, en les seves paraules, els conflictes polítics mal resolts i recuperar una agenda de transformació amb mirada llarga i els peus en el present.

PUNTS CLAU DE GOVERN

"Vinc a construir, no vinc a desmuntar", ha reivindicat Illa com un dels punts clau del seu Govern.

També ha defensat un pacte amb ajuntaments i societat civil, així com assumir responsabilitats i oferir ambició des d'un enfocament reformista a llarg termini: "Atendrem les urgències, naturalment, però no governarem a cop d'urgències."

Ha explicat que el seu govern rendirà comptes amb transparència i "des de la més exigent exemplaritat", aspirant a deixar les coses millors que, textualment, com les ha trobat.

HERETA UNA CATALUNYA "MILLOR"

Ha agraït al president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, el seu treball al capdavant del Govern: "Em trobo un país millor que el que vostè es va trobar a l'inici del seu mandat".

"No pretenc resoldre-ho tot de cop, ni pretenc que tot comenci de nou. Governarem des de la humilitat i amb humilitat. Sé que hereto un llegat que assumeixo i que és de tots i de totes", ha sintetitzat.