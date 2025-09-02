Illa i Puigdemont es reuneixen a la Delegació de la Generalitat a Brussel·les

Illa emmarca la trobada en la "normalitat institucional"
La reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder de Junts i expresident del Govern, Carles Puigdemont, ha començat aquest dimarts sobre les 16.20 hores a la seu de la Delegació del Govern davant de la Unió Europea, a Brussel·les.
Illa ha arribat sobre les 15.20 hores, mentre que Puigdemont ho ha fet a les 16.05, i cap ha realitzat declaracions als mitjans.
El cap de l'Oficina de Relacions Externes i Protocol d'Illa ha rebut a Puigdemont a les portes de l'edifici.
Illa i Puigdemont s'han saludat donant-se la mà davant dels fotògrafs i càmeres i després han accedit a la sala de la reunió, on mantenen una cita a porta tancada i, en principi, no hi ha prevista cap compareixença després de la reunió.
Es tracta de la primera trobada entre tots dos, i se celebra després de l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Llei d'Amnistia, que encara no se li ha aplicat a l'expresident català.
Aquesta reunió es produeix una mica més d'un any després des que Illa assumís la presidència de Catalunya, i l'Executiu d'Illa emmarca aquesta trobada en les reunions que ha mantingut el president amb els seus antecessors al càrrec i com a mostra de "normalitat institucional".
MISSATGE A FAVOR DEL DIÀLEG
Illa ha defensat reunir-se en aquest moment amb Puigdemont perquè el TC ja ha avalat l'amnistia, ha explicat que ha estat a iniciativa seva, i que ho fa per enviar un missatge a favor del diàleg.
La reunió coincideix amb el viatge que Illa fa aquest dimarts a la capital comunitària per assistir a la inauguració d'una exposició que acull el Parlament Europeu sobre el mil·lenari que compleix aquest any el Monestir de Montserrat, i a la seva agenda oficial no consten trobades amb cap representant de les institucions comunitàries.
És la primera vegada que tots dos dirigents es reuneixen en persona --quan Puigdemont era president, el líder dels socialistes catalans era Miquel Iceta-- encara que si que han mantingut interlocució telefònica almenys en una ocasió, quan Puigdemont va trucar com a gest de cortesia a Illa per felicitar-lo per la seva investidura, en una jornada marcada per la seva tornada fugaç a Catalunya.
REUNIONS AMB EXPRESIDENTS
Entre setembre i octubre de 2024, en els seus 3 primers mesos al capdavant de la Generalitat, Illa va rebre al Palau de la Generalitat, per aquest ordre, als expresidents José Montilla, Jordi Pujol, Artur Mas, Quim Torra i Pere Aragonès, en una ronda de reunions en la qual no va incloure Puigdemont, argumentant que es tractava d'un líder encara en actiu.
No es va reunir tampoc amb Puigdemont en els seus dos viatges a Brussel·les, el primer al novembre i el segon al febrer, la qual cosa li va valer el retret de Junts i del propi Puigdemont: "Sé que l'incomoda, perquè estic a l'exili també per la responsabilitat del PSC en la repressió", va afirmar llavors.
Tampoc durant l'etapa d'Illa com a ministre de Sanitat, ni quan va ser líder de l'oposició en el Parlament, entre 2021 i 2024, van mantenir cap trobada personal.