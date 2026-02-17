Kike Rincón - Europa Press
Defensa que el Govern "ha estat a l'altura" durant el seu mes de baixa mèdica
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat "completament" una crisi de Govern i que vulgui remodelar-ho després la crisi a Rodalies després de l'accident mortal de Gelida (Barcelona), i ha dit que no se sotmetrà a una qüestió de confiança com li demana Junts.
En una entrevista aquest dimarts de TV3, Catalunya Ràdio i 3Cat recollida per Europa Press, ha argumentat que no considera que la decisió que va prendre el Parlament d'investir-lo com a president "estigui en dubte".
Illa també ha reivindicat la gestió de la crisi de Rodalies que ha fet la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i ha lamentat que el Parlament la reprovés i que els grups demanin que dimiteixi: "Ha donat la cara, ha donat explicacions".
REFORÇAR LA CONSELLERIA
Ha defensat que confia en Paneque, que creu que està fent una bona gestió de totes les carpetes que porta, encara que ha afegit que ha parlat amb ella sobre si pot ser necessari un reforç.
"Si en algun moment hem de fer un reforç dels equips, ho farem", ha afirmat en ser preguntat per les crítiques dels Comuns que consideren que Paneque té massa carpetes.
NO HA PRES DECISIONS
El president, que es va reincorporar aquest dilluns de la seva baixa mèdica per osteomielitis púbica, ha explicat que no ha pres decisions durant aquest mes, en què ha delegat les seves funcions en el conseller de Presidència, Albert Dalmau, encara que sí ha estat en contacte permanent amb els membres del seu Executiu, i ha sostingut que el Govern "ha estat a l'altura" de les diferents crisis.
En matèria de Rodalies, ha assenyalat que el seu Executiu "ha agafat el bou per les banyes", ha descrit el que ha passat com un punt d'inflexió, i s'ha compromès a accelerar mesures de manteniment de les infraestructures, la incorporació de nous trens i l'acceleració del traspàs de Rodalies.
També ha destacat el paper que ha jugat el Ministeri de Transports durant la crisi de Rodalies: "He vist, tant al secretari d'Estat com al ministre, completament implicats i completament convençuts, que és el que importa més, que hem d'engegar de la forma més ràpida possible Rodalies.cat i fer que la gestió sigui més de proximitat".
TEMPORAL DE VENT
Sobre les indicacions de Protecció Civil pel temporal de vent de la setmana passada, Illa ha defensat que, amb les previsions dels experts que tenien sobre la taula, era necessari enviar una alerta general per tota Catalunya.
Preguntat per les crítiques de l'oposició i d'alguns ajuntaments per no territorializar les mesures de prevenció ha respost: "Si no haguéssim pres les mesures que vam prendre hauríem lamentat molts més danys personals", ha avisat.
En relació a les crítiques dels últims dies pels incentius per millorar la gestió de les incapacitats temporals introduïts per la Conselleria de Salut, ha assegurat que "l'únic criteri per decidir si una persona ha de rebre l'alta és el criteri mèdic", i ha subratllat que les baixes i altes es donaran només sota estrictes criteris mèdics.
També s'ha mostrat obert a negociar amb els professors, després de la vaga de la setmana passada, per millorar les seves condicions econòmiques i professionals "des del realisme", i ha assegurat que tracten a tots els servidors públics per igual, després del malestar expressat pels docents per la pujades salarials anunciades als Mossos d'Esquadra.