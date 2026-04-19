Illa, Morant i Collboni visiten junt amb Sheinbaum el Barcelona Supercomputing Center

BARCELONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han visitat aquest diumenge junt amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, el Barcelona Supercomputing Center (BSC).
A la visita també ha acudit la consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, a més del portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, i el cantant Joan Manuel Serrat i, per part de Mèxic, han assistit el secretari de Relacions Exteriors, Roberto Velasco; el cap de l'Oficina de la Presidència, Lázaro Cárdenas Batel i l'ambaixador Quirono Ordaz.
En declaracions als mitjans a la seva arribada, Illa s'ha mostrat molt content amb la visita de la presidenta mexicana i ha afegit que l'objectiu és demostrar les instal·lacions "de primer nivell" del BSC.
Per la seva banda, Morant ha qualificat de molt important aquesta visita i ha reivindicat que "la ciència pública és una manera també de construir democràcia, de construir pau, de treballar en la cooperació i en el multilateralisme", a més de recordar la col·laboració que es produeix entre els dos països en àmbits com la intel·ligència artificial a través del BSC.
Collboni ha remarcat que les relacions entre Espanya i Mèxic són de "gran profunditat" i ha posat en valor la visita de Sheinbaum que, ha dit, és una gran notícia que celebren amb molta il·lusió.
REUNIÓ ENTRE ILLA I SHEINBAUM
En el marc de la visita Illa i Sheinbaum han mantingut una trobada en la qual han parlat sobre la vinculació entre Mèxic i Catalunya i la col·laboració del BSC amb institucions científiques mexicanes, han informat fonts del Govern.
A més, el president ha obsequiat a la líder mexicana amb la figura d'un drac de Gaudí; una reproducció de l'acta d'elecció en l'exili de Josep Tarradellas com a president de la Generalitat; la litografia 'Enfermos Camp 2 BIS Argelers S.Mer' de Josep Narro, que il·lustra la detenció dels exiliats republicans en Argelers; el llibre 'Jaume Nunó. Más allá del himno nacional', escrit per Cristian Cantó i Raquel Tovar, que repassa la figura del català que va composar l'himne de Mèxic, i el llibre 'Art i exili. Artistes d'exili català'.
"ENFOCAMENT COMPARTIT"
En declaracions a la seva sortida de la trobada, Illa ha remarcat que Sheinbaum és una dona a favor de la ciència i que el Govern comparteix aquest enfocament el que, apunta, ha facilitat aquesta reunió: "Molt contents molt positius, amb ganes de col·laborar i ajudar i de dir que moltes solucions als problemes que tenim avui com a humanitat venen i vindran de la mà de la ciència", ha assenyalat.
"El que he vist és un enfocament compartit en aquest àmbit i em sembla que els temps que corren exigeixen que busquem allò que tenim en comú", ha exposat.
La visita de Sheinbaum al BCS s'ha produït després de la seva participació aquest dissabte a Barcelona en la IV Reunió en Defensa de la Democràcia, on la mandatària mexicana va assegurar que no hi ha una crisi diplomàtica amb Espanya, però va recalcar la importància de reconèixer "la força dels pobles originaris" per a Mèxic.