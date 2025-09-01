AMP.- Illa emmarca la seva reunió amb Puigdemont en la voluntat de "enviar un missatge" de diàleg

Afirma que li hagués agradat poder celebrar la trobada a la Generalitat després de l'aplicació de l'amnistia
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha emmarcat en la voluntat d'"enviar un missatge" de diàleg la reunió que mantindrà aquest dimarts amb l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les.
"Enviar un missatge que, en democràcia, el diàleg és el motor, el que engega el cotxe. El motor d'arrencada del cotxe en democràcia és el diàleg. Vaig per això", ha dit en una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio i Tv3 recollida per Europa Press.
Ha afirmat que li hagués agradat rebre a Puigdemont en al Palau de la Generalitat, però que no és possible perquè no se li ha aplicat la Llei d'Amnistia, i ha concretat que la iniciativa de la trobada ha estat seva i que l'expresident va acceptar.
"ARA TOCA"
Preguntat per què ara és el moment de reunir-se amb ell, ha manifestat que ja va dir que ho faria quan toqués, i que "ara toca".
"M'he vist amb tots els expresidents de la Generalitat, ho tenia pendent. I ho faig demà", ha resumit, i preguntat per si ha parlat amb el president del Govern, Pedro Sánchez, sobre aquesta trobada, ha afirmat textualment que ha parlat amb qui havia de parlar sobre aquesta qüestió.
INICIATIVA D'ILLA
Sobre les qüestions que abordaran a la trobada, ha descartat avançar cap tema per respecte a Puigdemont, i que la seva idea és reunir-se amb ell, com ha fet amb la resta d'ex-presidents pels quals té "a part de diferències polítiques òbvies, el màxim respecte".
També ha assegurat que la iniciativa per celebrar la trobada ha estat seva: "És una decisió que he pres jo. Em correspon prendre-la a mi. A mi i al president Puigdemont, que hagués pogut dir: 'doncs no'. Per tant, per reunir-nos i reunir-nos demà vaig prendre la iniciativa jo, i el president Puigdemont també ha estat d'acord, i ho fem demà".
PRIMERA TROBADA ENTRE TOTS DOS
La trobada, anunciada aquest dilluns per la Generalitat, se celebrarà a porta tancada a la delegació del Govern davant de la Unió Europea a la capital comunitària a les 16.15 hores, i serà la primera trobada entre tots dos dirigents.
Des de la seva investidura com a president, fa poc més d'un any, Illa s'havia reunit, en els seus primers mesos al capdavant del Govern, amb els ex-presidents Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra i Pere Aragonès, però no ho havia fet, fins al moment, amb Puigdemont.
El president havia assegurat en els últims mesos que tenia la intenció de reunir-se amb Puigdemont, però no ho havia fet en els seus dos viatges institucionals a Brussel·les durant el seu primer any al càrrec, fet que li va valer el retret de Puigdemont al novembre.