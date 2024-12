AMP.- Illa diu que cap país del món "pot tirar endavant" sense institucions estables

Anuncia que el Govern atorgarà a Isak Andic la Medalla d'Or de la Generalitat

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que cap país del món "pot tirar endavant sense unes institucions mínimament estables".

Ho ha dit aquest dilluns durant el lliurament dels Premis Foment del Treball, en un acte en el qual han participat el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern, Carlos Prieto; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre.

També han estat els consellers Alícia Romero i Miquel Sàmper, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres.

Illa s'ha preguntat què pot fer el Govern per acompanyar a les empreses en la creació de prosperitat, i ha dit que ha de "governar bé" i que no sigui un escull, sinó un facilitador per a impulsar l'economia.

Ha explicat que "el primer que ha de fer el Govern" és generar aquesta estabilitat perquè els empresaris puguin tenir previsibilitat del que pot ocórrer a nivell normatiu.

Així mateix, ha assenyalat que el Govern ha de contribuir a generar la prosperitat per al país amb infraestructures adequades, bones comunicacions, energia, aigua, talent i una administració eficient.

"OPTIMISME REALISTA"

El president de la Generalitat ha volgut llançar un missatge "d'optimisme realista" sobre la situació econòmica a Catalunya, encara que ha dit que, malgrat anar bé, ha d'anar millor.

Ha subratllat que "mai" hi ha hagut a Catalunya tanta gent estudiant en universitats o fent investigació, un teixit empresarial tan potent o una capital, en les seves paraules, tan reconeguda al món.

ANDIC

Illa ha anunciat que el Govern aprovarà en el Consell Executiu d'aquest dimarts atorgar a títol pòstum la Medalla d'Or de la Generalitat al fundador de Mango, Isak Andic, mort dissabte passat.

Ha reconegut l'aportació d'Andic a Catalunya "generant prosperitat i sent un empresari modèlic".