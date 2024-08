Illa defensa la vocació de servei públic del seu executiu: "Governarà per a tothom"

Parla d'una Espanya plurinacional en "una Europa d'horitzó federal"



BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dilluns la vocació de servei públic dels membres del seu executiu, després de la presa de possessió dels consellers: "El Govern governarà per a tothom. Aquesta és l'autèntica inquietud i obsessió que tinc".

Així s'ha expressat després que els consellers hagin promès el seu càrrec en un acte en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, on Illa ha assegurat que el Govern treballarà amb "la confiança per transformar des de les institucions", la que ha definit com a pedra angular del seu executiu.

Illa ha felicitat en el seu discurs les 9 dones i 7 homes del seu govern i ha assegurat la seva "dedicació exigent al servei del país".

"Assumirem, com a Govern de Catalunya, la nostra responsabilitat, en tot moment i circumstància, amb la recerca del bé comú i la defensa de Catalunya com a únics criteris d'actuació", ha afegit.

També ha constatat un canvi d'època amb reptes i oportunitats, i ha valorat "una Espanya plurinacional i un espai públic compartit que és Europa, una Europa d'horitzó federal".

A més, ha reivindicat la creació de la Conselleria de Política Lingüística fruit de l'acord amb ERC i que "subratlla la importància de la defensa de la llengua catalana com a columna vertebral de Catalunya", així com la d'Esports arran de la demanda del sector, que considera justificada.

AGRAÏMENT Al GOVERN SORTINT, ERC I COMUNS

Finalment ha agraït al seu antecessor, Pere Aragonès, i al seu Govern el "traspàs modèlic" i ha agraït als consellers de l'Executiu d'ERC la seva dedicació a Catalunya, així com a ERC i als Comuns els acords d'investidura.

"El Govern en el seu conjunt honrarà els compromisos contrets", ha dit Illa, que ha acabat el seu discurs traslladant textualment el seu compromís de treballar per donar forma a l'esperança del poble de Catalunya amb la voluntat de ser i de conviure.