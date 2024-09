Illa defensa el periodisme veraç davant una "onada de falsedats, manipulacions i mentides"

Agraeix a Sánchez els passos del seu govern en "regeneració democràtica"



BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat el periodisme rigorós, veraç i independent davant de l'actual "onada de falsedats, manipulacions i mentides".

Durant la seva intervenció en el lliurament de Premis Vanguardia de 'La Vanguardia', ha assegurat que "el periodisme que es basa en fets, en arguments i en el coneixement torna a ser més necessari que mai", i ha recordat María Luz Morales, la primera dona periodista que va dirigir La Vanguardia, el 1936.

MARÍA LUZ MORALES, PIONERA

El president ha assegurat que Morales, nascuda a Galícia i que es va traslladar a Barcelona en la seva infantesa, reflecteix "els vincles que uneixen Catalunya amb la resta de comunitats i pobles d'Espanya", i l'ha definida com una pionera en reivindicar la igualtat en un món periodístic que estava dominat per homes.

"La seva figura ens recorda que, malgrat els avenços assolits, la igualtat és real, però les dones encara tenen camí per recórrer i, desgraciadament, es veu amenaçada per intents de regressió", ha lamentat.

Ha subratllat que Morales defensés un periodisme lliure i independent de lligams o obstacles polítics: "Avui les societats democràtiques també necessitem protegir el bon periodisme".

"REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA"

A més, ha agraït davant del president del Govern central, Pedro Sánchez, "els passos donats pel Govern en l'àmbit de la regeneració democràtica", i ha destacat que a la UE hi hagi una Llei de llibertat de mitjans de comunicació.

Illa ha assegurat que, en aquesta nova etapa, Catalunya té "la voluntat, el desig i el deure assumir la seva responsabilitat per aconseguir un món més pròsper i més just", fonamentat en valors de progrés i convivència, ha afegit.

Ha apel·lat al compromís col·lectiu per la convivència democràtica "malgrat l'amenaça" de la guerra a Ucraïna i Pròxim Orient, i ha afegit que aquests premis demostren que un món més democràtic i en pau són possibles.

JAUME COLLBONI

L'alcalde de Barcelona, que ha intervingut a l'inici de l'acte, ha destacat la feina dels periodistes que informen sobre l'actualitat local "seguint la gran transformació social" de Barcelona.

La considera "una gran transformació social històrica que té com a horitzó el 2035 per a una ciutat més habitable, pròspera, segura i saludable gràcies al salt metropolità imprescindible per afrontar els grans reptes".

També hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull; la presidenta del Congrés, Francina Armengol; la vice-presidenta segona del Govern, Yolanda Díaz; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres.