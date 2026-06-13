Illa defensa que el balanç del Govern espanyol és "excel·lent es compari amb el que es compari"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
El PSC selecciona als alcaldables en 126 municipis en els quals no governen
BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat l'acció del Govern dirigit pel president, Pedro Sánchez, durant els últims 8 anys i ha dit que el balanç és "excel·lent es compari amb el que es compari", després d'uns anys, ha dit, marcats per esdeveniments com la pandèmia i les guerres a Ucraïna i Orient Mitjà.
Així s'ha expressat aquest dissabte durant la seva intervenció al Consell Nacional del PSC celebrat a Terrassa (Barcelona), en el qual la Comissió electoral del partit ha certificat els caps de llista en 126 municipis catalans (en els quals el PSC no governa) de cara a les eleccions municipals de 2027.
Illa ha reivindicat a Sánchez com "la veu de la dignitat" al món per la seva posició contra les guerres i, en referència als presumptes casos de corrupció que afecten al PSOE, ha insistit en la defensa de la presumpció d'innocència i l'honorabilitat de persones i institucions.
"No estem cecs, sabem veure el que passa, no som ingenus i vull ser molt clar, veiem el que està passant, molt clar ho dic. Als socialistes ni ens dobleguen ni ens callen, ni ens dobleguen ni ens callen", ha sostingut.
També ha posat en valor la política territorial del Govern central que "reconeix a Espanya tal com és" plural i diversa el que, diu, ha retornat la convivència encara que els malgrat alguns.
VALORS SOCIALISTES
El president ha defensat els valors socialistes i ha assegurat que són "contundents" amb els que no compleixen amb els valors i estàndards del partit.
"El socialisme és l'escut protector de la gent corrent en moments d'incertessa. Avui veig en totes les portades que hi ha un bilionari al món, i a mi què m'importa que hi hagi un bilionari al món? A mi m'importen, als socialistes ens importen els ciutadans corrents", ha exposat.
BALANÇ DEL GOVERN
També s'ha referit a l'acció del Govern després de prop de dos anys de mandat, en els quals ha dit que han desbloquejat coses "que estaven encallades feia anys" com el model de finançament autonòmic, i ha subratllat que han tornat a Catalunya empreses com el Banc Sabadell, Criteria i la Fundació la Caixa.
Ha remarcat que Catalunya no pensa "demanar permís per fer propostes" i liderar, per la qual cosa, afegeix, han posat sobre la taula un model de finançament concret i precís.
ELECCIONS MUNICIPALS
En referència a l'elecció de candidats del partit per a les eleccions municipals de 2027, Illa ha els ha demanat que tinguin present la història de la formació i que continuïn amb el "segell de credibilitat" de la formació.
"El que diem ho fem. I quan governem, ho portem a la pràctica. Aquest és el segell de credibilitat", ha explicat, i ha cridat a donar resposta a les necessitats dels ciutadans mirant a futur.
Així, ha resumit en diverses claus el "ADN municipalista del PSC": Pensar en el poble o la ciutat per sobre del partit, construir un equip representatiu de la ciutat, no vendre fum i dir la veritat i fer una política constructiva.
ALCALDABLES
Entre els alcaldables seleccionats pel partit per als propers comicis municipals destaquen les candidatures de Javier García a Terrassa; Fernando Carrera a Badalona; Elena Vila a Sant Cugat del Vallès; Eva López a Castelldefels i Josep Pou a Vic (Barcelona).
D'altra banda, Javi Martín serà el candidat del partit a Figueres (Girona); Jordi Cuadras ho serà a Igualada (Barcelona); Joan Manuel Robles a Olot (Girona); Manuel Rodríguez a Sitges (Barcelona); Luz Cánovas a Premià de Mar (Barcelona); Remedios Márquez a Martorell; Joan Martínez a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) i Yolanda Aguilar a Palamòs (Girona).
A la província de Tarragona Juan Antonio Ramírez serà el candidat a Vila-seca i Pere Montañana a Amposta, mentre que a la província de Lleida Laura Tejero serà la candidata a Tàrrega i Manel Ezquerra a Alcarràs.