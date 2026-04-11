Illa defensa que Andalusia "necessita" un govern progressista liderat per Montero

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el que "necessita" Andalusia és un govern progressista liderat per Maria Jesús Montero: "Si a Catalunya i a Espanya ens va tan bé amb governs socialistes, com no aniria ben Andalusia amb un govern socialista?".
Ho ha dit aquest dissabte durant la seva intervenció en el Consell Nacional Extraordinari del PSC, en la qual ha defensat que "sap" que Montero serà una bona presidenta perquè la coneix, i coneix el seu tarannà polític, expertesa, professionalitat i valors, que són especialment importants en moments com l'actual.
"Volem el millor per a Andalusia, igual que volem el millor per a Catalunya. Alguns pensen que ambdues coses són incompatibles, però s'equivoquen. Una Catalunya i una Andalusia agermanades sumeixin més i tenen més força que una Catalunya i una Andalusia enfrontades, com alguns volen", ha defensat el president.
'NO' A la GUERRA
Illa també s'ha referit al paper de Catalunya i la resta d'Espanya com a agents en favor de construir i defensar la pau, i ha defensat que el "missatge" dels socialistes catalans a la ciutadania és el del "sí a la pau i no a la guerra", especialment en un moment difícil i preocupant per al món.
Ús de la força desinhibit, exhibicionisme, banalització i ridiculització d'organismes multilaterals, deterioració de la democràcia o manipulació i compra de voluntats són alguns dels comportaments, ha enumerat, de "democràcies que ens venien a donar lliçons fins a fa no tant".
ENERGIA
Respecte a problemàtiques concretes, el president de la Generalitat s'ha referit a la crisi energètica i l'increment del preu dels combustibles fòssils, que ha evidenciat l'"aposta estratègica" de les energies renovables en el passat.
"Alguns discutien, puntualitzant d'una manera que avui els hauria de fer passar vergonya. Què esteu fent? Què era això d'apostar per l'energia solar i eòlica? Alguns fins i tot van apujar impostos i avui mireu si era una aposta estratègica", ha relatat Illa.
SOCIALISME DAVANT DE LA URGÈNCIA GLOBAL
A l'espera de les diferents trobades que se celebraran la setmana propera a Barcelona, com la Mobilització Progressista Global, i que reuniran a líders progressistes de tot el món com el president de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, Illa ha defensat que "ser progressista s'ha convertit en una urgència moral".
"Catalunya serà la seu mundial del progressisme, un orgull i reconeixement també als socialistes catalans, a la tradició socialista de Catalunya", ha explicat el president de la Generalitat durant el Consell Nacional del partit.