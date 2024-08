Illa comunica a Rull que té la majoria per ser investit president de la Generalitat

Promet "complir íntegrament" els acords d'investidura amb ERC i Comuns



BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i candidat a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte que ha comunicat al president del Parlament, Josep Rull, que té la majoria necessària per ser investit, després dels dos acords que ha tancat el seu partit amb ERC i Comuns.

Ho ha anunciat durant la Comissió Executiva del PSC a la seu del partit a Barcelona, que s'ha reunit de manera extraordinària després del 'sí' de la militància d'ERC divendres en consulta interna al preacord amb els socialistes, i després de l'aval dels Comuns dimecres.

Illa ha demanat que el procés per ser investit es faci d'acord a la legislació però el "més ràpid possible" perquè Catalunya tingui un nou govern aviat: "Ha guanyat la bona política".

La Comissió Executiva també ha servit per formalitzar l'aval dels socialistes als dos pactes d'investidura acordats amb ERC i Comuns.

El candidat ha promès "complir íntegrament" els dos acords i ha afegit que són fruit d'un procés de negociació de vuit setmanes en què tots els partits han hagut de fer cessions per arribar a punts de trobada.

"DRET" A UN FINANÇAMENT SINGULAR

Illa ha reivindicat que "Catalunya té dret a un finançament singular" per desplegar polítiques per millorar en àmbits com medi ambient, habitatge, educació, sanitat o infraestructures.

Ha afegit que cap dels tres partits ha qüestionat la solidaritat en el finançament durant les negociacions, que han estat entre forces d'esquerra, ha destacat.

També ha agraït la feina dels equips negociadors de PSC, ERC i Comuns, partits que comparteixen valors de progrés i de l'esquerra, ha dit, i ha constatat que vol seguir treballant amb aquestes formacions.

"HORITZÓ COL·LECTIU D'ESPERANÇA"

Illa ha valorat que els acords del PSC amb ERC i Comuns donen compliment a la voluntat majoritària expressada en les eleccions del 12 de maig, i que proporcionen "un horitzó col·lectiu d'esperança" per generar noves oportunitats als catalans.

Ha afegit que la política és un "exercici de generositat" que necessita responsabilitat, rigor i servei públic, i ha emplaçat a treballar en favor dels 8 milions de catalans: "És hora de treballar, és hora de governar".

La investidura d'Illa serà previsiblement recolzada per ERC i pels Comuns, segons han decidit tots dos partits, després de l'últim aval aquest divendres de la militància republicana al preacord amb el PSC.

La suma de PSC, ERC i Comuns arriba a una majoria absoluta per la mínima, amb 68 dels 135 diputats del Parlament, encara que està pendent el vot de l'única diputada de les joventuts d'ERC, Mar Besses.