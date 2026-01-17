AMP.- Illa, "en bon estat" després d'una indisposició fent esport encara que se sotmet a proves

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha patit una indisposició després de practicar esport aquest dissabte al matí i està "en bon estat" encara que se sotmet a proves en un centre hospitalari,
Fonts properes han explicat a Europa Press que no està ingressat en el centre hospitalari, sinó que només s'hi fa proves.
Les proves serveixen per "valorar una possible afectació muscular", segons havia informat en un comunicat l'Oficina del president aquest dissabte a la tarda.
De moment ha suspès la seva agenda, inclosa la seva participació en la Mitja Marató de Granollers (Barcelona) d'aquest diumenge al matí.
Illa havia visitat aquest mateix dissabte al matí l'Ajuntament d'Ascó (Tarragona).