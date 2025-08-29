Illa aposta per impulsar un canvi en la política forestal de Catalunya: "Hi ha massa bosc"

Critica el "ping-pong competencial", en al·lusió a la gestió dels incendis en altres comunitats
ARNES (TARRAGONA), 29 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat aquest divendres per impulsar des del Govern un canvi de mentalitat en la política forestal de Catalunya, després dels incendis que va sofrir el mes de juliol, i les conseqüències dels quals hi ha hagut en l'oest d'Espanya: "Els ciutadans creuen que hi ha poc bosc a Catalunya. No, hi ha molt bosc. És més, hi ha massa bosc".
Ho ha dit durant la seva intervenció inicial davant dels mitjans abans de començar la reunió que el Govern celebra aquest divendres i dissabte a Arnes (Tarragona), en l'inici del curs polític, i ha avançat que el Govern treballarà "en profunditat" en aquest canvi de mentalitat.
Ha aplaudit la iniciativa del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'impulsar un Pacte d'Estat en aquesta matèria, i ha dit que analitzaran què contribucions pot fer Catalunya al mateix, reivindicant la lleialtat institucional i criticant el "ping-pong competencial" que, al seu judici, s'ha vist durant aquest estiu.
INCENDI DE PAÜLS
Illa ha explicat que el Govern vol impulsar aquest canvi en la gestió forestal precisament des de la comarca que a inicis de juny va sofrir l'incendi de Paüls, que va cremar més de 3.000 hectàrees i va afectar al Parc natural dels Ports, i ha assenyalat que s'ha de gestionar la massa forestal "de forma completament diferent a com es fa ara".
Ha detallat que el 65% del territori català és massa boscosa i que ara hi ha molt més que fa uns anys, per la qual cosa veu prioritari aquest canvi en la gestió, junt amb la creació d'una cultura de la protecció i autoprotecció davant de fenòmens climàtics adversos: "És veritat que no es pot garantir seguretat absoluta ni risc zero mai a ningú", ha admès, però ha considerat necessari impulsar-la.
Per tot això, ha considerat l'activitat econòmica no com un adversari, sinó com un aliat en aquest cas: "Si hi ha activitat econòmica al territori, hi haurà gestió de la massa forestal, que haurem de complementar des del sector públic. Aquest canvi de mentalitat no serà fàcil, no serà immediat, però hem d'imposar-ho".
HI HA COMPETÈNCIES "MOLT CLARES"
En referència a la gestió dels incendis forestals en l'oest d'Espanya, el president ha apuntat que una lliçó que s'ha après aquest estiu és la necessitat de la lleialtat institucional, i ha assenyalat que hi ha competències de les administracions que "són molt clares".
"Les competències tenen zones grises, però tenen zones que no són grises, molt clares. Com Govern, hem de deixar molt clar que nosaltres volem exercir les nostres competències, i que quan tenim una competència clarament assignada a nosaltres, l'exercim amb plenitud i amb responsabilitat", ha dit.
Ha afirmat que no hi ha una altra forma de fer-ho en un Estat compost com Espanya, i ha lamentat les discussions sobre competències que ha vist per part d'altres administracions: "Mai hem de jugar a traslladar responsabilitats que són nostres a altres administracions. Això del ping-pong competencial, això és cosa d'un altre".
Mantenir aquesta actitud, ha considerat, mana un mal missatge a la ciutadania, i ha assegurat que no és una actitud completament allunyada del Govern de Catalunya: "Quan les coses van malament és sempre responsabilitat i culpa d'un altre", ha criticat.
III TROBADA DEL GOVERN
Incidint en la voluntat de "pensar en el conjunt del país", aquesta és la tercera reunió del Consell Executiu fora de la Generalitat des que Illa és president: la primera va ser fa un any, un mes després de prendre possessió, en el Monestir de Poblet (Tarragona); i la segona l'abril passat, en el Santuari de Núria, a Queralbs (Girona).
Durant la trobada a Arnes, tractaran les prioritats de les diferents conselleries, així com temes transversals que té el Govern entre mans, en un curs polític que auguren intens i en el qual, després del primer any de legislatura, preveuen que entri en fase d'execució dels principals projectes i iniciatives.