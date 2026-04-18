Illa apel·la al seny per combatre els reaccionaris: "Hem de deixar de queixar-nos i actuar"

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
Defensa que el futur no és propietat de ningú: "Els demòcrates del món no tenim por"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha apel·lat aquest dissabte al seny català com a forma de fer política basada en la dignitat humana i la convivència enfront de l'auge de les forces reaccionàries, i ha cridat als progressistes a l'acció: "Hem de deixar de queixar-nos i actuar".
Durant la seva intervenció en la Global Progressive Mobilisation (GPM) a Fira de Barcelona Gran Via, en català i en castellà, ha reflexionat sobre la "immensa responsabilitat" dels progressistes, la de recuperar l'ambició en la Humanitat i en la voluntat de conviure en pau.
Ha dit que el futur no està escrit ni és propietat de ningú, i que demostrar-ho és tasca dels demòcrates: "Els demòcrates del món no tenim por", i ha defensat un món que combati la guerra i l'onada d'extremismes.
Ha dit que el seny és una paraula "preciosa" del català que es pot traduir com a sentit comú o equilibri en la forma d'actuar, però és molt més: la forma en què ell creu que la política s'ha d'exercir.
Per a ell representa servir i no dominar, convèncer i no imposar, agermanar i no dividir: "És valentia serena, la valentia de respectar l'altre, de dialogar, la valentia de l'honestedat. Seny ens recorda per què existeix la política en el seu sentit més noble: per cuidar la dignitat humana, la convivència i l'esperança col·lectiva".
"RES ÉS INEVITABLE NI ESTÀ ESCRIT"
Ha contraposat aquesta manera d'exercir la política a la manera en què ho fan les forces reaccionàries, i ha cridat a la unió dels progressistes per traslladar els avanços de Catalunya i Espanya a altres racons del món, combatent l'auge dels extremismes.
Ha afegit que, junt amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, Espanya i Catalunya han avançat molt per garantir la convivència, la prosperitat i els drets per a la majoria: "Amb tot en contra i deixant perplexs els incrèduls".
Després de constatar l'auge de la dreta extrema, li ha augurat una regressió: "El món viu una onada d'extremismes. No oblidem que totes les ones, per molt altes que siguin, moren a la riba".
ATENDRE ELS CONFLICTES DEL MÓN
Illa ha cridat als demòcrates a no tenir por, i ha assegurat que els progressistes no estan disposats a retrocedir: "Res ni ningú ens obligarà a viure en la violència i en la precarietat i en la immoralitat", i ha considerat un deure escoltar els crits d'ajuda per les guerres a Gaza, Líban, Ucraïna o Sudan.
"Es pot evitar condemnar Ucraïna, Gaza i l'Orient Mitjà al patiment d'una guerra permanent, es pot evitar gastar més en armament que en educació, es pot evitar que el poder dels diners substitueixi al poder de la gent, que la ignorància venci a la ciència, que els nostres fills creixin odiant a qui pensa diferent", ha afegit.
EL PAPER DE CATALUNYA
Illa ha donat la benvinguda als representants socialistes d'altres parts del món i als líders mundials reunits a Barcelona, i ha volgut destacar que gran part de la seva intervenció ha estat en català.
"És un orgull per a mi donar-los la benvinguda a la meva terra i fer-ho en la meva llengua, el català. Catalunya és sinònim de fraternitat, d'entesa, de solidaritat i de convivència", ha expressat.
De fet, per cridar a la valentia enfront de la guerra, ha citat el filòsof i poeta del segle XIII Ramon Llull: "La justícia procura pau i la injúria, guerra. Les paraules humils són nuncis de la pau i les supèrbies, de guerra".