Illa acusa Feijóo i Abascal d'anar a Catalunya per buscar vots: "Treieu-vos d'enmig"

Alberto Paredes - Europa Press
Pregunta al líder del PP si demanarà "perdó" per oposar-se a l'amnistia i el finançament
GAVÀ (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa, ha criticat les visites d'aquesta setmana a Catalunya dels líders del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal: "No heu vingut quan calia defensar la convivència a Catalunya. Veniu a buscar vots".
"I nosaltres us diem: Quin projecte teniu per a Catalunya? Cap, veritat? Doncs almenys no entorpiu aquells que tenim projecte, com el president Sánchez i els socialistes catalans. Treieu-vos d'enmig", ha dit aquest diumenge en la Festa de la Rosa del PSC a Gavà (Barcelona).
Davant del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, Illa ha criticat Feijóo la seva actitud davant de la Llei d'Amnistia, la reforma del finançament autonòmic, l'oficialitat del català, gallec i basc en la UE i el repartiment de menors de Ceuta: "Catalunya ho té clar: no a Abascal, no a Feijóo i no a Aznar, i sí a Sánchez".
Els socialistes catalans han celebrat aquest diumenge la tradicional Festa de la Rosa a l'inici del curs polític, en què ha participat el president del Govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, i hi han assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i diversos consellers del Govern d'Illa.
També han estat el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; nombrosos alcaldes socialistes; diputats del Congrés, el Parlament i el Parlament Europeu; la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró; els secretaris generals d'UGT i d'UGT de Catalunya, Pepe Álvarez i Camil Ros, i l'expresident de la Generalitat José Montilla, entre altres.
FEIJÓO "PER DARRERE DE VOX"
Illa ha ironitzat amb els calendaris de les visites dels líders de PP i de Vox: "Aquests dies s'ha passejat per Catalunya Abascal. Molt TikTok, Santiago, i poc projecte. Avui ho fa Feijóo. Mai deceps, Alberto! Sempre per darrere d'Abascal! Sempre per darrere de Vox! Sempre arribant tard a Catalunya!".
Ha reivindicat la posició socialista en temes com la Llei d'Amnistia i ha exigit a Feijóo disculpar-se per la del PP: "Demanaràs perdó per haver-ho obstaculitzat?", i ha afegit que la política de Sánchez ha millorat la convivència a Catalunya.
Sobre el finançament, ha qüestionat la posició popular, assegurant que "Catalunya és un país solidari" que no vol privilegis, sinó els recursos a què té dret per reforçar els serveis públics, i l'ha instat a treballar perquè Catalunya els tingui.
Quant a l'oficialitat del català a la UE, ha preguntat al líder del PP: "Parles gallec, veritat? TreballarÀS perquè el gallec i també el català i el basc siguin oficials a Europa?", i l'ha convidat a explicar com entén el patriotisme.
L'ha acusat, a més, de ser patriota de cara enfora, però "deslleial" portes endins en temes com l'acolliment de menors de Ceuta.
"PERDREU"
Illa ha cridat a la mobilització dels socialistes davant d'un curs polític "intens, complex i apassionant", en un context de canvi internacional, en què es contraposen els discursos com els que ells defensen enfront dels discursos dels autoritaris.
En aquesta contraposició ha englobat les polítiques de Trump amb la premsa i amb els immigrants; la baixada d'impostos "als trilionaris" que alguns partits defensen; la retallada dels serveis públics o maquillar llistes d'espera sanitàries; i el genocidi sistemàtic del poble palestí a Gaza, ha dit.
"Aquesta comparació està clara, és manifesta, explícita. O Trump o Carney. O Trump o Sánchez. O Milei o Lula. O Milei o Sánchez. O Netanyahu o els drets humans. O Netanyahu o Sánchez. O Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez", ha advertit.
Però Illa ha defensat que l'onada reaccionària no és imparable, i ha pronosticat la derrota del PP i de Vox: "Autoritaris del món, autoritaris d'Espanya, aznars, abascals i feijós: Perdreu! No guanyareu! Us derrotarem en cada elecció! Us derrotarà Pedro Sánchez!".
GEMMA BADIA
L'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha estat l'encarregada d'obrir l'acte, i ha assegurat que el curs polític que comença aquest setembre és important per al partit, també a nivell municipal, per les eleccions de maig, i que el moment és "molt exigent, tant socialment com políticament".
Ha dit que és tasca dels socialistes donar respostes concretes als problemes de la gent, i ho ha exemplificat amb la seguretat, que també necessita una resposta des dels municipis: "Es construeix des de la proximitat, des de la comunitat i, sobretot, des de la confiança".
Ha avisat que ho fan en un moment en què el debat públic està en perill, però que el Govern espanyol, el català i els alcaldes socialistes hi responen: "Governar és gestionar realitats complexes, prendre decisions i donar respostes. I tota aquesta feina té un destinatari: la gent".